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Журналист, выживший в авиакатастрофе "Шапекоэнсе", умер, играя в футбол

Сегодня, 14:09

Смерть настигла Рафаэля Гензеля спустя три года после его невероятного спасения

Таким был Гензель после авиакатастрофы
Таким был Гензель после авиакатастрофы. Фото: Instagram
Журналист, выживший в авиакатастрофе "Шапекоэнсе", умер, играя в футбол //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b66/7e9/5c9b667e9ccda.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b66/7e9/5c9b667e9ccda.png Футбол Смерть настигла Рафаэля Гензеля спустя три года после его невероятного спасения

Бразильский журналист Рафаэль Гензель, чудесным образом выживший после авиакатастрофы клуба "Шапекоэнсе", скончался в возрасте 45 лет от сердечного приступа во время игры в футбол.

Globo Esporte сообщил, что Гензель потерял сознание, играя в футбол в южном городе Шапеко, и врачи, доставившие Рафаэля в больницу, не смогли его спасти.

Гензель был одним из шести пассажиров, переживших трагедию в ноябре 2016 года, которая унесла жизни 71 человека.

Из-за уважения к Рафаэлю Гензелю "Шапекоэнсе" попросил перенести их ближайший матч.

Как сообщалось ранее, на 78-м году жизни скончался почетный президент "Манчестер Сити" Бернард Хэлфорд. Он был уникальным человеком для "горожан", так как был включен в Зал славы клуба, даже не играв в его составе. 

Напомним, что не так давно умер чемпион мира по футболу 1962 года бразилец Коутиньо. Причиной смерти стал острый инфаркт миокарда, вызванный сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Нападающий был третьим лучшим бомбардиром в истории "Сантоса" – 368 мячей в 457 матчах. Больше – только у Пепе (403 гола) и Пеле (1091).

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Тег Бразилия, Сантос Бразилия, Шапекоэнсе

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isport.ua

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