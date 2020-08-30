Журналисты впервые признали Роберта Левандовского лучшим футболистом Германии

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим футболистом Германии, сообщает Kicker. Опрос проводили среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов (VDS). Польский нападающий впервые в карьере получил престижную награду, хотя играет в Бундеслиге с 2010 года. Ранее Левандовски показал, с кем провел ночь после финала Лиги чемпионов.

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Польский нападающий получил 276 из 525 голосов, с огромным преимуществом опередив своих партнеров по "Баварии" Томаса Мюллера (54) и Йозуа Киммиха (49). Отметим, что Kicker вручает награду с 1960 года.

"Я очень горжусь этим. Тем более, что ожидания от меня становятся все выше и выше, и я стараюсь превзойти их с каждым годом. Уровень настолько высок, что 25 голов за сезон считается нормальным явлением в Бундеслиге", – сказал Левандовски.

В завершившемся сезоне Левандовски провел 47 матчей во всех турнирах, забил 55 голов и сделал 10 результативных передач. Поляк стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, а также Лиги чемпионов.

Напомним, что "Бавария" в шестой раз выиграла самый престижный клубный европейский турнир, победив во всех матчах сезона. Также во второй раз в истории мюнхенская команда оформила "требл".

Смотрите, как забивает Роберт Левандовски:

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