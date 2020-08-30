Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Журналисты впервые признали Роберта Левандовского лучшим футболистом Германии

30 августа, 18:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Польский нападающий с большим перевесом опередил одноклубников по "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим футболистом Германии, сообщает Kicker. Опрос проводили среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов (VDS). Польский нападающий впервые в карьере получил престижную награду, хотя играет в Бундеслиге с 2010 года. Ранее Левандовски показал, с кем провел ночь после финала Лиги чемпионов.

Реклама

Польский нападающий получил 276 из 525 голосов, с огромным преимуществом опередив своих партнеров по "Баварии" Томаса Мюллера (54) и Йозуа Киммиха (49). Отметим, что Kicker вручает награду с 1960 года.

"Я очень горжусь этим. Тем более, что ожидания от меня становятся все выше и выше, и я стараюсь превзойти их с каждым годом. Уровень настолько высок, что 25 голов за сезон считается нормальным явлением в Бундеслиге", – сказал Левандовски.

В завершившемся сезоне Левандовски провел 47 матчей во всех турнирах, забил 55 голов и сделал 10 результативных передач. Поляк стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, а также Лиги чемпионов.

Напомним, что "Бавария" в шестой раз выиграла самый престижный клубный европейский турнир, победив во всех матчах сезона. Также во второй раз в истории мюнхенская команда оформила "требл".

Смотрите, как забивает Роберт Левандовски:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Германии Бавария Роберт Левандовски

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги ЕвропыФутбол
"Богиня в красном": у подписчиков жены Степаненко отобрало дар речиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять