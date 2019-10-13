Жуткая травма вратаря сборной Нигерии в игре с Бразилией: нога вывернулась неестественным образом

Фрэнсиса Узохо, месяц назад гостившего в Украине, унесли с поля на носилках. Его карьера - под угрозой

Фрэнсис Узохо / Фото: Getty Images

В товарищеском матче со сборной Бразилии голкипер национальной команды Нигерии Фрэнсис Узохо получил ужасную травму. На 61-й минуте встречи 20-летний вратарь африканской команды неудачно приземлился после игры на выходе. В результате его левая нога вывернулась неестественным образом. Ранее футболиста с тяжелой травмой увезли с поля в багажнике такси.

Получившего жуткую травму вратаря нигерийцев Фрэнсиса Узохо унесли с поля на носилках. Вместо него вышел Мадука Окойе. Такие травмы бесследно, увы, не проходят. Карьера Узохо – под угрозой.

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Стоит сказать, также из-за травмы матч Бразилия – Нигерия не смог доиграть и форвард бразильцев Неймар. 27-летний нападающий "ПСЖ" был вынужден покинуть поле еще на 12-й минуте встречи. Его заменил Филиппе Коутиньо.

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Матч между сборными Бразилии и Нигерии проходил в Сингапуре на стадионе "Национальный". Встреча завершилась со счетом 1:1. До перерыва сборная Нигерии вышла вперед благодаря голу хавбека Джо Арибо, который отличился с передачи форварда Моузеса Саймона. На 48-й минуте полузащитник Бразилии Каземиро сравнял счет.

Напомним, что буквально месяц назад вратарь Нигерии Фрэнсис Узохо приезжал в Днепр, где его сборная играла товарищеский матч с Украиной. Тот поединок завершился волевой ничьей команды Андрея Шевченко.Украинцы отыгрались, уступая африканцам по ходу встречи 0:2.

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