Жуткая травма юного дарования: мексиканец сломал ногу в первом же матче на взрослом уровне

Карьера 17-летнего Эухенио Пичуто под угрозой после того, как он "сломался" на ровном месте

Полузащитник мексиканской "Пачуки" Эухенио Пичуто Пуга получил жуткую травму в своем первом матче на взрослом уровне. Это произошло в поединке 3-го тура Клаусуры с "Леоном", в котором 17-летний футболист вышел на поле на замену на 59-й минуте, когда счет был 3:0 в пользу соперника.

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К сожалению, дебюту Эухенио не было суждено стать удачным. Спустя всего девять минут после выхода на газон Пуга попытался дотянуться до мяча в центре поля, но вместо этого неудачно приземлился на опорную ногу, в результате чего она вывернулась неестественным образом, и произошел перелом, который ставит под угрозу дальнейшую карьеру парня.

Юного игрока увезли с поля в слезах. Добавим, что после выхода 17-летнего Пуги на поле у "Пачуки" не осталось замен, в связи с чем команде тинейджера пришлось доигрывать матч в меньшинстве. Счет остался без изменений, "Леон" победил – 3:0.

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