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Жуткие кадры: "Динамо" "сожгло" траву на своем стадионе и призвало сделать то же на других аренах

6 мая, 16:23

Олег Люлька

Киевский клуб не на шутку напугал своих болельщиков - такого в Украине еще не делал никто

Киевское "Динамо" выступило с шокирующим заявлением. В столичном клубе сообщили, что сожгли траву на своем стадионе имени Валерия Лобановского, выставив у себя в Facebook шокирующие фото. И то же самое призвали сделать на главной арене страны – НСК "Олимпийский", а также на "Арене-Львов". Впрочем, позже в "Динамо" уточнили, что тревога на самом деле ложная, ничего такого клуб не делал – просто с помощью такой страшилки и фотоколлажей решили привлечь внимание людей к проблеме поджогов после масштабных пожаров в Чернобыле и Житомирской области.

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"ФК "Динамо" Киев принял решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции жечь сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать то же на стадионах "Олимпийский" и "Арена-Львов"" – такое заявление появилось на странице киевского клуба в Facebook.

"Правда же, бред? Мы тоже так думаем! – уточнили в "Динамо". – Таким образом мы хотим привлечь внимание к поджогам на полях значительно больших, чем футбольные. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 000 пожаров в экосистемах. Из-за выжигания сухостоя гибнут люди, живьем сгорают тысячи животных и уничтожаются километры площади. По мнению врачей, последствия поджогов могут вызвать легочные заболевания, которых всему миру сейчас и так хватает".

"Мы призываем украинцев сообщать в полицию о случаях поджогов и отказаться от пагубной традиции для сохранения жизни, окружающей среды и здоровья собственных детей!" – говорится в заявлении "Динамо".

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Ранее мы писали, что лесные пожары на территории Чернобыльской зоны не зафиксированы в течение трех дней. Борцы с огнем возвращаются в места постоянной дислокации.

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Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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