Жуткий ливень с грозой остановили матч "Заря" – "Динамо" в Запорожье

На момент остановки игры главных претендентов на второе место в чемпионате Украины счет не был открыт

Матч главных претендентов на второе место в чемпионате Украины между луганской "Зарей" и киевским "Динамо" в Запорожье на "Славутич-Арене" был прерван после первого тайма, в перерыве, из-за непогоды. В это время в Запорожье началась сильная гроза с ливнем и градом. На момент остановки игры счет был ничейным – 0:0. Смотрите онлайн "Заря" – "Динамо" в трансляции на нашем сайте.

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Позже ливень прекратился. И с 30-минутной задержкой, второй тайм поединка "Заря" – "Динамо" все-таки начался...

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Отметим, что это уже третий матч между "Зарей" и "Динамо" в текущем сезоне. На первом этапе чемпионата Украины в Запорожье "Динамо" на последних минутах упустило победу, ведя в счете в два мяча. Та игра завершилась вничью 2:2. А затем в Киеве "Заря" одолела команду Алексея Михайличенко со счетом 2:1.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что "Заря" рискует прекратить свое существование в этом году. Чтобы заработать себе на жизнь, команде нужно выйти в групповой раунд Лиги Европы, иначе может наступить финансовый коллапс.

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Также мы рассказывали, что перед принципиальным матчем "Динамо" напомнили о долге перед "Зарей". По словам Сергея Рафаилова, столичный клуб не рассчитался с луганчанами за трансфер Александра Караваева.

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