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Жуткий ливень с грозой остановили матч "Заря" – "Динамо" в Запорожье

13 июня, 18:27

Олег Люлька Олег Люлька

На момент остановки игры главных претендентов на второе место в чемпионате Украины счет не был открыт

Матч главных претендентов на второе место в чемпионате Украины между луганской "Зарей" и киевским "Динамо" в Запорожье на "Славутич-Арене" был прерван после первого тайма, в перерыве, из-за непогоды. В это время в Запорожье началась сильная гроза с ливнем и градом. На момент остановки игры счет был ничейным – 0:0. Смотрите онлайн "Заря" – "Динамо" в трансляции на нашем сайте.

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Позже ливень прекратился. И с 30-минутной задержкой, второй тайм поединка "Заря" – "Динамо" все-таки начался...

Читайте также: Болельщики "Зари" нашли способ поддержать свою команду в игре за второе место с "Динамо"

Отметим, что это уже третий матч между "Зарей" и "Динамо" в текущем сезоне. На первом этапе чемпионата Украины в Запорожье "Динамо" на последних минутах упустило победу, ведя в счете в два мяча. Та игра завершилась вничью 2:2. А затем в Киеве "Заря" одолела команду Алексея Михайличенко со счетом 2:1.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что "Заря" рискует прекратить свое существование в этом году. Чтобы заработать себе на жизнь, команде нужно выйти в групповой раунд Лиги Европы, иначе может наступить финансовый коллапс.

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Также мы рассказывали, что перед принципиальным матчем "Динамо" напомнили о долге перед "Зарей". По словам Сергея Рафаилова, столичный клуб не рассчитался с луганчанами за трансфер Александра Караваева.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
25
21
2
2
65
18
47
65
Забитые 65
Пропущеные 18
Разница 47
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ЗаряЗаряЗар
25
15
4
6
41
19
22
49
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В П В
3
ДинамоДинамоДин
25
15
4
6
51
22
29
49
Забитые 51
Пропущеные 22
Разница 29
Результаты последних матчей: В П Н В В
4
ДеснаДеснаДес
25
14
4
7
41
19
22
46
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
25
13
4
8
36
30
6
43
Забитые 36
Пропущеные 30
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
25
8
2
15
27
46
-19
26
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
25
6
9
10
24
40
-16
27
Забитые 24
Пропущеные 40
Разница -16
Результаты последних матчей: Н Н П П В
9
ВорсклаВорсклаВор
25
6
5
14
18
41
-23
23
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
10
ЛьвовЛьвовЛьв
25
5
7
13
19
39
-20
22
Забитые 19
Пропущеные 39
Разница -20
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
25
5
5
15
21
43
-22
20
Забитые 21
Пропущеные 43
Разница -22
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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ливень Динамо Киев Заря Луганск чемпион

Источник: Сегодня|Спорт

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