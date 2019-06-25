Жуткое ДТП: пьяный футболист не дал молодоженам отгулять свадьбу, отправив их на тот свет

20-летний нападающий Жоау Малек стал виновником жуткой аварии в мексиканском городе Сапопан

В мексиканском городе Сапопан произошло ужасное происшествие. 20-летний нападающий молодежной сборной Мексики и местного клуба "Сантос Лагуна" Жоау Малек, который провел прошлый сезон на правах аренды в дубле испанской "Севильи", стал виновником смертельного ДТП. Футболист, по предварительной информации, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, потерял управление своим транспортным средством и въехал в другой автомобиль, в результате которого оба пассажира из другой машины погибли.

Видео смертельной аварии

Этими пассажирами были молодожены, которые только обвенчались и как раз направлялись на свой свадебный банкет. Им было 26 и 35 лет. Обращает на себя внимание тот факт, что за несколько часов до аварии, унесшей жизни этих людей, футболист Жоау Малек выкладывал у себя в соцсети фотографии своего пребывания в ночном клубе.

Как мы писали ранее, в Москве машина насмерть сбила олимпийскую чемпионку. Клара Нестерова была победительницей Игр-1960 в скоростном катании на коньках.

А не далее как 1 июня в ДТП погиб полузащитник сборной Испании Хосе Антонио Рейес. Кстати, как и Жоау Малек, бывший игрок "Севильи". Недавно были опубликованы причины смертельного ДТП с участием этого футболиста, рекордные пять раз выигрывавшего Лигу Европы. Причиной трагедии могла стать лопнувшая шина. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и загорелся. Рейес не использовал Mercedes Brabus S550 в течение нескольких месяцев – он ездил на другой машине. Предполагается, что шина могла лопнуть из-за недостаточного давления в ней. Напомним, в память о Рейесе финал ЛЧ-2019 начался с минуты молчания.

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