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Жуткое эхо встречи с "волками": одноклубник Роналду пропустит Евро-2020

15 января, 08:40

На восстановление турецкого защитника Мериха Демирала уйдет до 7 месяцев

Демирал пропустит Евро-2020

Демирал пропустит Евро-2020 / Фото: Reuters

Защитник туринского "Ювентуса" Мерих Демирал пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена, сообщает официальный сайт итальянского клуба. Таким образом турок пополнил число игроков, которые из-за серьезных повреждений пропустят главный турнир этого года – финальную часть чемпионата Европы. Ранее из-за разрыва "крестов" без Евро-2020 остался соперник Украины – форвард Нидерландов Мемфис Депай.

Накануне турецкий защитник "Юве" Мерих Демирал перенес операцию на крестообразной связке и мениске. Травму 21-летний одноклубник Криштиану Роналду получил в недавнем матче чемпионата Италии с "Ромой", который туринцы выиграли со счетом 2:1. Причем, что парадоксально, первый мяч "Ювентуса" в той игре забил именно Демирал.

Смотрите гол Демирала

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Примечательно, что в поединке "Рома" – "Ювентус" порвал крестообразную связку колена и полузащитник римских "волков" Николо Дзаньоло, который также выбыл из строя на полгода.

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Напомним, что Мерих Демирал перешел в "Ювентус" летом 2019 года из "Сассуоло". Сумма трансфера составила 18 млн евро.

Обзор обзор изобиловавшего травмами матча "Рома" – "Ювентус" (1:2)

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чемпионат Италии Ювентус Турин Евро-2020 Мерих Демирал

Источник: Сегодня|Спорт

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