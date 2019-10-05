Жуткое видео: вратарь "Тоттенхэма" сломал руку за секунду до пропущенного гола

Уго Льорис / Фото: Reuters

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Неприятный инцидент произошел в стартовом матче восьмого тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Брайтоном" Вратарь лондонского клуба Уго Льорис забирал мяч в руки после навеса с штрафную площадь, но в этот момент оступился и упал за линию ворот, выпустив мяч из рук. Падая, француз оперся на левую руку, и она выгнулась в обратную сторону. Сразу после этого мяч добил в ворота Ниль Мопе.

Чемпиона мира тут же на носилках унесли с поля, а место в рамке занял Пауло Гассанига. По предварительным прогнозам, Льорис сможет вернуться на поле минимум через два месяца.

Ранее мы писали, что футболист получил ужасную травму руки, пытаясь забрать мяч у соперника. Инцидент произошел в чемпионате Бразилии. Прямо на поле игроку наложили плотную повязку, чтобы зафиксировать травмированную руку. Так как у его команды больше не оставалось замен, "Вила Нова" доигрывала матч в меньшинстве.

Недавно мы писали, что вратарь команды Рыбалки потерял сознание после чудовищного столкновения с соперником. В результате столкновения вратарь "Сивасспора" частично потерял память.

Напомним, что в недавнем матче квалификации Лиги Европы 20-летний вратарь "Стяуа" потерял сознание в матче против "Млады Болеслав". Первое, что спросил вратарь, после того как пришел в сознание: "Гол был?".

Смотрите, как "Тоттенхэм" был разгромлен "Баварией" в Лиге чемпионов:

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