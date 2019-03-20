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Жвачку Алекса Фергюсона продали с аукциона почти за полмиллиона евро

Сегодня, 11:06

Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд "Манчестер Юнайтед"

Алекс Фергюсон ушел на пенсию в 2013 году
Алекс Фергюсон ушел на пенсию в 2013 году. Фото: AFP
Жвачку Алекса Фергюсона продали с аукциона почти за полмиллиона евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/202/6d4/5c92026d4074a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/202/6d4/5c92026d4074a.jpg Футбол Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд "Манчестер Юнайтед"

Жевательную резинку бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона продали на аукционе за 455 тысяч евро. Шотландец жевал ее во время своей заключительной игры 19 мая 2013 года на выезде в рамках Премьер-лиги против "Вест Бромвича" (5:5). Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд "МЮ".

Предполагается, что за время 26-летней карьеры в манкунианском клубе Фергюсон за 1500 матчей использовал не менее 3 тысяч пачек жвачки.

Сэр Алекс был у руля манкунианского гранда 27 лет (1986-2013). Под его руководством "Манчестер Юнайтед" выиграл, среди прочего, дважды Лигу чемпионов и становился чемпионом Премьер-лиги тринадцать раз. Завоевав в общей сложности 38 трофеев, Фергюсон является самым успешным тренером в истории британского футбола.

После завершения тренерской карьеры шотландец вошел в совет директоров "Юнайтед", а также является глобальным послом клуба.

Весной прошлого года Алекс Фергюсон перенес инсульт. К счастью, тренер быстро поправился и продолжает посещать матчи любимой команды.

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Тег аукцион, тренер, жвачка, Алекс Фергюсон

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