Зидан хочет сменить Моуринью на посту тренера "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет возглавить клуб английской футбольной Премьер-лиги, в частности, "Манчестер Юнайтед". По данным издания Metro, 46-летний французский специалист в качестве приоритетного варианта рассматривает "Манчестер Юнайтед", возглавляемый Жозе Моуринью, который находится под серьезным давлением после того, как в прошлом сезоне не сумел завоевать с командой ни одного трофея.

Ранее в прессе сообщалось, что руководство "Юнайтед" рассмотрит Зидана как одного из кандидатов на пост главного тренера команды, если по окончании сезона-2018/19 Моуринью покинет клуб.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда трижды выиграла Лигу чемпионов, по два раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по разу – чемпионат и Суперкубок Испании. В конце мая Зидан объявил об уходе из "Реала" и по настоящее время остается без работы. В июне специалист заявил, что "взял паузу, чтобы немного отдохнуть и прийти в себя".

В СМИ появлялась информация, что Зидан может занять в "Ювентусе" административную должность и стать связующим звеном между командой и руководством, однако туринский клуб опроверг это.