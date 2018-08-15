Зидан хочет сменить Моуринью на посту тренера "Манчестер Юнайтед"

Сегодня, 11:50

По данным английских СМИ, Зинедин Зидан намерен устроится в команду Премьер-лиги

Зинедин Зидан. Фото AFP
Зинедин Зидан. Фото AFP

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет возглавить клуб английской футбольной Премьер-лиги, в частности, "Манчестер Юнайтед". По данным издания Metro, 46-летний французский специалист в качестве приоритетного варианта рассматривает "Манчестер Юнайтед", возглавляемый Жозе Моуринью, который находится под серьезным давлением после того, как в прошлом сезоне не сумел завоевать с командой ни одного трофея.

Ранее в прессе сообщалось, что руководство "Юнайтед" рассмотрит Зидана как одного из кандидатов на пост главного тренера команды, если по окончании сезона-2018/19 Моуринью покинет клуб.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда трижды выиграла Лигу чемпионов, по два раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по разу – чемпионат и Суперкубок Испании. В конце мая Зидан объявил об уходе из "Реала" и по настоящее время остается без работы. В июне специалист заявил, что "взял паузу, чтобы немного отдохнуть и прийти в себя".

В СМИ появлялась информация, что Зидан может занять в "Ювентусе" административную должность и стать связующим звеном между командой и руководством, однако туринский клуб опроверг это.
чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Зинедин Зидан

Вы сейчас просматриваете новость "Зидан хочет сменить Моуринью на посту тренера "Манчестер Юнайтед"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Metro.co.uk, РСпорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...