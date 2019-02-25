Зидан не хочет возглавить следующего соперника "Динамо" в Лиге Европы
Знаменитый француз в Англии готов тренировать только "Манчестер Юнайтед"
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не собирается стать главным тренером лондонского "Челси". Ранее сообщалось, что руководство синих недовольно игрой и результатами команды под руководством Маурицио Сарри, приступившего к работе всего несколько месяцев назад. Клуб готов отправить итальянца в отставку, а в качестве главного кандидата на пост рассматривал именно Зидана.
Однако, как сообщает El Espanol со ссылкой на The Times, француз не намерен возглавлять "Челси". Он не горит желанием сотрудничать с руководством синих и не хочет перебираться в Премьер-лигу. Единственным исключением среди английских клубов для него является "Манчестер Юнайтед".
При этом уточняется, что наиболее желанным местом работы для специалиста является туринский "Ювентус", за который он выступал в качестве футболиста.
Напомним, что "Челси" стал соперником киевского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет в Лондоне 7 марта, ответный – 14 марта в Киеве. Все результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.
Ранее Александр Хацкевич прокомментировал жеребьевку ЛЕ: "Сейчас скажу вам только, что форма у "Челси" синяя". Наставник киевлян считает шансы команд на выход в следующий раунд 50 на 50.
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