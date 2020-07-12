Зидан не игнорирует никого из своих игроков, но колумбийская звезда "Реала" активно ищет новый клуб

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес хочет сменить клуб в летнее трансферное окно. 29-летний колумбиец недоволен своей ролью дублера в испанском клубе и активно ищет новую команду, сообщает El Pais. Ранее мы писали, что Бекхэм договаривается о покупке футболиста "Реала" для своего клуба.

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"Реал" тоже не против расставания с Хамесом, поскольку он один из самых высокооплачиваемых футболистов клуба. "Сливочные" хотят сэкономить на трансферах и зарплатах, чтобы минимизировать финансовые потери в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Хотя тренер команды Зинедин Зидан сказал о роли колумбийца следующее:

"Он важен, и он наш игрок. Сегодня ему исполняется 29 лет, и я поздравляю его с днем рождения. Правда, что некоторые играют больше, чем другие, но я не собираюсь игнорировать никого из моих игроков. Каждый вносит вклад в команду. Каждый игрок, который у меня есть, полезен для меня".

Хамес Родригес / Фото: Reuters

В этом сезоне футболист провел 8 матчей в Ла Лиге, забил гол и отдал одну результативную передачу. Сообщалось, что Хамес хочет уйти.

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Мадридский "Атлетико" готов был приобрести Родригеса за 45–50 миллионов евро, однако руководство Королевского клуба отказалось от заключения сделки. Но ожидается, что в этот раз "сливочные" согласятся пойти на некоторые уступки в цене. Напомним, что контракт Хамеса с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2021 года. А трансферная стоимость колумбийского хавбека оценивается в 32 млн евро.

Хамес Родригес в шоке / Фото: Reuters

Отметим, что еще в апреле"Реал" назвал семерку игроков, от которых клуб избавится из-за коронавируса. Продажа Бейла и Хамеса поможет мадридцам сэкономить на зарплатах 45,4 млн. В число тех, от кого хотят избавиться в Королевском клубе, входят также форварды Мариано Диас (8 млн евро) и Браим Диас (7 млн), защитники Альваро Одриосола (7 млн) и Хесус Вальехо (4 млн), а также хавбек Даниель Себальос (6 млн).

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