Зидан отпускает к Ярмоленко в Лондон "мадридского Иньесту"

Одноклубником украинца в "Вест Хэме" станет полузащитник "Реала" Себальос. Цена вопроса – 18 миллионов фунтов

Себальос и его возлюбленная переезжают в Лондон. Фото: Instagram

Полузащитник "Реала" Дани Себальос может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает The Mirror, на 22-летнего испанца претендует "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко. "Реал" согласен продать Себальоса за 18 миллионов фунтов. При этом в приобретении центрхава лично заинтересован главный тренер "Вест Хэма" чилиец Мануэль Пеллегрини.

Недавно в СМИ всплыл список игроков, на которых главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает в новом сезоне. В числе отверженных отказались, помимо Дани Себальоса, еще трое футбоистов – Маркос Льоренте, Мариано Диас и Гарет Бэйл. Отметим, что в текущем сезоне Себальос провел за "Реал" 33 матча, в которых забил 3 гола.

Себальоса за его стиль игры называют "мадридским Иньестой". Он был признан лучшим игроком молодежного чемпионата Европы 2017 года, проходившего в Польше. Интересно, что когда Дани было 13 лет, он переболел бронхитом и после осложнений ему пришлось покинуть академию "Севильи". В 2018-м он выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов.

Как сообщалось ранее, Андрей Ярмоленко не сможет сыграть за "Вест Хэм" в этом сезоне из-за прошлогодней травмы. При этом украинец активно проводит время за пределами поля: Ярмоленко выпил с одноклубниками и стал членом банды латиносов.

Также сообщалось, что "Реал" намерен платить своему грядущему новичку Эдену Азару больше, чем получал в Мадриде Криштиану Роналду. На карточку бельгийскому полузащитнику будет ежегодно капать 24 миллиона евро.

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