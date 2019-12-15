Зидан победит, Бензема – забьет: прогноз на матч "Валенсия" – "Реал"

Аналитики дают мадридскому клубу 55 процентов на выигрыш центрального противостояния испанского тура

Карим Бензема / Фото: AFP

В центральном матче 17 тура чемпионата Испании между "Валенсией" и "Реалом" аналитики прочат победу мадридскому клубу и ждут гол от форварда гостей Карима Бензема. Начало поединка на "Месталье" – в 22:00 по киевскому времени. Валенсия – Реал где смотреть матч Ла Лиги.

По мнению аналитиков букмекерских контор, "Реал" – фаворит матча с "Валенсией" 15 декабря. На победу Королевского клуба установлен коэффициент 1.75, на ничью – 4.10, на победу "Валенсии" – 4.40. Иными словами, вероятность выигрыша команды Зинедина Зидана оценивается в 55 процентов, ничейного исхода – в 23 процента, а выигрыша "летучих мышей" – всего в 22 процента.

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При этом наиболее вероятным автором гола в матче "Валенсия" – "Реал" 15 декабря букмекеры называют форварда мадридцев Карима Бензема – на забитый мяч в исполнении француза установлен коэффициент 2.05.

Как мы писали ранее, на рождественской вечеринке "Реала" Бэйлу сделали особенный подарок. Валлийцу презентовали то, что ранее разозлило руководство мадридского клуба.

Также сообщалось, что "Реал" в ярости и готов обратно вернуть Лунина в команду. Королевский клуб не устраивает, что украинец полирует скамейку запасных в "Вальядолиде".

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