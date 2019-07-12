Зидан покинул "Реал" по семейным обстоятельствам: тренер оставил команду в Канаде

Причины неожиданного отъезда Зилана в Испанию неизвестны, вместо него командой будет руководить Давид Беттони

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Фото: Reuters

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан покинул предсезонный сбор клуба по личным причинами. Как отмечает Marca, специалист сообщил о своем решении руководству команды и вернулся в Испанию. О точных причинах отъезда пока не сообщается. Во время отсутствия Зидана тренировочным процессом будет руководить помощник французского специалиста Давид Беттони.

В настоящее время "Реал" проходит предсезонный сбор в канадском Монреале. В июле в рамках Международного кубка чемпионов испанский клуб сыграет с мюнхенской "Баварией", лондонским "Арсеналом" и мадридским "Атлетико". Матчи пройдут в различных городах США. На данный момент мадридский клуб проводит тренировки на базе клуба "Монреаль Импакт".

21 июля "Реал" сыграет против "Баварии" в рамках Международного Кубка чемпионов.

Напомним, что два других испанских гранда выясняют отношения из-за трансфера Антуана Гризманна. В "Атлетико" утверждают, что "Барселона" должна заплатить за футболиста не 120 миллионов евро, а 200.

Смотрите видео, как "Реал" проиграл "Аяксу" и вылетел из Лиги чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зидан покинул "Реал" по семейным обстоятельствам: тренер оставил команду в Канаде". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"