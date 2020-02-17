Зидан получил бутсой по лицу во время матча "Реала" против "Сельты"

Зидану досталось от Айду / Фото: Getty Images

На 61-й минуте матча чемпионата Испании, в котором "Реал" принимал "Сельту", ганский защитник гостей Джозеф Айду так "полетел" за уходящим за бровку мячом, что врезался в тренера "Королевского клуба" француза Зинедина Зидана.

В ходе внезапно случившегося столкновения, Айду въехал бутсой в лицо легендарному Зидану. К счастью, оба участника эпизода остались целыми и невредимыми. Быстро вскочив на ноги, ганец вернулся на поле, а Зинедин продолжил руководить действиями своих подопечных с бровки.

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Напомним, на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу" "Реал", проигрывая "Сельте" 0:1 после дебютного гола россиянина Смолова, сумел выйти вперед благодаря мячам Крооса и Рамоса, однако за четыре минуты до конца основного времени Мина принес гостям сенсационную ничью – 2:2.

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Эта осечка "Королевского клуба" позволила впритык приблизиться к нему "Барселоне", накануне обыгравшей "Хетафе" 2:1."Сливочные" опережают каталонцев всего на одно очко.

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