Зидан уже определился с усилением для "Манчестер Юнайтед"

Сегодня, 15:34

Французский тренер может сменить Жозе Моуринь на посту главного тренера команды

Зинедин Зидан. Фото AFP
Зинедин Зидан. Фото AFP

Француз Зинедин Зидан продолжает рассматриваться руководством "Манчестер Юнайтед" в качестве замены главному тренеру команды Жозе Моуринью. Клуб ведет переговоры со специалистом.

Отмечается, что Зидан уже составил список игроков, которых хочет пригласить в "МЮ" в случае своего назначения. В него попали Тони Кроос, Тьягу Алькантара, Хамес Родригес и Эдинсон Кавани.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда трижды выиграла Лигу чемпионов, по два раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по разу – чемпионат и Суперкубок Испании. В конце мая Зидан объявил об уходе из "Реала" и по настоящее время остается без работы. В июне специалист заявил, что "взял паузу, чтобы немного отдохнуть и прийти в себя".

В СМИ появлялась информация, что Зидан может занять в "Ювентусе" административную должность и стать связующим звеном между командой и руководством, однако туринский клуб опроверг это.

Ранее мы сообщали, что главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью договорился с прокуратурой Испании на однолетний тюремный срок по делу о неуплате налогов.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Зинедин Зидан

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