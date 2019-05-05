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Зидану не нужен обладатель "Золотого мяча"

5 мая, 15:46

Французский тренер недоволен отношением хорвата к работе

Лука Модрич
Лука Модрич.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может стать инициатором расставания с Лукой Модричем, сообщает AS. На прошлой неделе французский специалист провел встречу с лидерами раздевалки и просил максимально выкладываться на поле до конца сезона. Разговор особых успехов не дал, ведь после него "Реал" проиграл аутсайдеру "Райо Вальекано".

Одним из главных разочарований для Зизу в этом матче был Лука Модрич. Выступления 33-летнего хорвата после возвращения Зидана привели к тому, что наставник подумывает пересмотреть будущее Модрича в клубе. По мнению тренера действующий обладатель "Золотого мяча" уже прошел свой карьерный пик, а после подписания нового улучшенного контракта со "сливочными" и вовсе утратил мотивацию.

Возможный трансфер плеймейкера "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена может поставить крест на будущем Модрича в королевском клубе. Примечательно, что датчанин может перейти в "Реал" в том же возрасте и из того же клубе, что и Модрич в свое время.

Ранее мы писали, что Зидана нашел замену лучшему футболисту мира. Луку Модрича должен заменить соотечественник главного тренера "Реала" Адриен Рабьо.

Как сообщалось ранее, после победы в голосовании за "Золотой мяч" с Модрича сняли все обвинения на родине.

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Тег Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Лука Модрич

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Источник:

ua-football

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