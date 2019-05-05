Зидану не нужен обладатель "Золотого мяча"
Французский тренер недоволен отношением хорвата к работе
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может стать инициатором расставания с Лукой Модричем, сообщает AS. На прошлой неделе французский специалист провел встречу с лидерами раздевалки и просил максимально выкладываться на поле до конца сезона. Разговор особых успехов не дал, ведь после него "Реал" проиграл аутсайдеру "Райо Вальекано".
Одним из главных разочарований для Зизу в этом матче был Лука Модрич. Выступления 33-летнего хорвата после возвращения Зидана привели к тому, что наставник подумывает пересмотреть будущее Модрича в клубе. По мнению тренера действующий обладатель "Золотого мяча" уже прошел свой карьерный пик, а после подписания нового улучшенного контракта со "сливочными" и вовсе утратил мотивацию.
Возможный трансфер плеймейкера "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена может поставить крест на будущем Модрича в королевском клубе. Примечательно, что датчанин может перейти в "Реал" в том же возрасте и из того же клубе, что и Модрич в свое время.
Ранее мы писали, что Зидана нашел замену лучшему футболисту мира. Луку Модрича должен заменить соотечественник главного тренера "Реала" Адриен Рабьо.
Как сообщалось ранее, после победы в голосовании за "Золотой мяч" с Модрича сняли все обвинения на родине.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зидану не нужен обладатель "Золотого мяча"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Реал" после позора, "Барса" – после титула: расписание всех матчей 36-го тура испанской Ла Лиги
Команда Зидана сыграет дома с "Вильярреалом", а чемпионы из Каталонии проиграли в гостях "Сельте"
"Испытал большой испуг": первые слова и фото Икера Касильяса после инфаркта
Голкипер "Порту" уверяет, что он в порядке, а его жена задумалась о странных методах жизни
"Барселона" досрочно оформила чемпионство и другие матчи испанской Ла Лиги
Расписание, результаты и турнирная таблица чемпионата Испании по футболу
Как Роналду молился в Киеве: интимное видео из раздевалки НСК "Олимпийский"
В сеть попали невероятные кадры из расположения "Реала" перед главным матчем 2018 года