Зидану предрекают "сухую" победу и чемпионство: прогноз на матч "Реал" – "Хетафе"

Самым вероятным счетом в поединке между "Королевским клубом" и "Хетафе" называют выигрыш хозяев поля - 2:0

Сегодня, за пять туров до финиша Примеры, может на 90 процентов определиться чемпион Испании по футболу. "Реал" станет практически недостижимым для "Барселоны", если на своем поле сумеет обыграть "Хетафе" и до 4 очков увеличит свой отрыв от каталонцев. Начало игры на на стадионе "Альфредо ди Стефано" – в 23:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция "Реал" – "Хетафе" доступна на нашем сайте.

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Прогноз на матч "Реал" – "Хетафе" 2 июля. Аналитики называют "Реал" большим фаворитом поединка. На победу "Королевского клуба" установлен коэффициент 1.45, на ничью – 4.40, на победу "Хетафе" – 8.30. Иными словами, вероятность выигрыша "Реала" составляет 66%, ничейного исхода – 22%, выигрыша "Хетафе" – 12%.

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При этом наиболее вероятным в матче "Реал" – "Хетафе" аналитиками называется счет 2:0 в пользу хозяев поля. Коэффициент на него равен 6.40.

Реклама "Реал" (Мадрид) / Фото: Reuters

ТОП-5 претендентов на гол у "Реала"

Карим Бензема – 1.85 (коэффициент на "забьет")

Родриго – 2.30

Хамес Родригес – 2.50

Гарет Бейл – 2.70

Винисиус Жуниор – 2.80

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ТОП-5 претендентов на гол у "Хетафе"

Хайме Мата – 4.50

Анхель Диас – 4.50

Хорхе Молина – 5.00

Дидье Амат – 5.50

Хасон – 6.00

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Смотрите, как "Хетафе" побеждал в Лиге Европы "Краснодар"

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Отметим, что в трех из ТОП-5 национальных первенств Европы по футболу чемпионы уже определены. Во Франции титул достался "ПСЖ", в Германии – "Баварии", а в Англии – "Ливерпулю". Смотрите, как свое чемпионство праздновали фанаты "Ливерпуля":

Болельщики "Ливерпуля" празднуют победу в чемпионате Англии Видео: Reuters

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