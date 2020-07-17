Зидану впору напрячься: Касильяс с загадочной миссией возвращается в "Реал"

Не исключено, что именно Икер станет новым главным тренером "сливочных", если у Зидана случится кризис

Легендарный в прошлом вратарь "Реала" Икер Касильяс вернется в мадридский клуб. 39-летний испанец станет советником президента "сливочных" Флорентино Переса, сообщает Marca. Конкретные обязанности Икера будут определены со временем. Однако в испанских СМИ предполагают, что главная из них – в будущем быть готовым, в случае необходимости, занять пост главного тренера "Реала", накануне ставшего чемпионом Испании под руководством Зинедина Зидана.

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Напомним, что весной прошлого года Касильяс перенес сердечный приступ во время тренировки. В ходе занятия "Порту" вратарь, в составе "Реала" трижды выигрывавший Лигу чемпионов, почувствовал недомогание. Медицинский штаб португальского клуба доставил футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни Касильяса ничто не угрожает.

Икер Касильяс / Фото: Twitter

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В начале года появилась информация о том, что Икер завершает карьеру ради борьбы за пост президента Королевской федерации футбола Испании. Однако позже Касильяс отказался от участия в выборах.

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