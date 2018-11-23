Зимой по футболу: матч чемпионата Украины на грани срыва из-за отсутствия тепла

Сегодня стартует 16-й тур украинской Премьер-лиги: после паузы, вызванной матчами сборных (Украина проиграла 1:4 Словакии и сыграла 0:0 с Турцией), открывают его "Шахтер" и "Львов" в Харькове. А вот в Одессе воскресная игра "Черноморца" с "Арсеналом" может не состояться. Причина – отсутствие тепла.

ПОД УГРОЗОЙ. "Уже две недели мы безуспешно пытаемся достучаться до гортеплосети, – рассказал "Сегодня" директор стадиона "Черноморец" Сергей Сиволап. – Почему не дают тепло, непонятно. Долгов у нас нет, остальные причины – отсутствие каких-то писем – просто надуманные. Мы не хотим рисковать здоровьем участников матча, зрителей, детей. Если тепло не дадут в пятницу, то придется отменить поединок. А насколько я понял (разговор состоялся в четверг в 14:00. – Авт.) навстречу никто идти не собирается".

Не обогреваются ни помещения, ни газон. Но он, по словам Сиволапа, в пригодном для игры состоянии. "Да, играть можно, а вот всем, кто будет наблюдать за игрой, будет очень некомфортно". Кстати, погода в день игры благоприятная по сравнению с другими регионами: прогноз – до +5 градусов, снега не ожидается.

"Мы следим за ситуацией, но на игру выезжать планируем, – это нам уже сказали в "Арсенале". – Выезд команды намечен на 13:00 субботы. Скорее всего, поедем автобусом, хотя не исключен вариант с поездом. Пока из "Черноморца" по поводу переноса игры к нам никто не обращался. Да и не в наших это интересах. В любом случае будем действовать в рамках регламента".

ПОД СНЕГОМ. Среди всех городов Украины, принимающих 16-й тур, больше всего не повезло Александрии, где состоится центральный матч тура – "горожане" (3-и) против "динамовцев" (2-е). Со вторника райцентр Кировоградской области засыпало снегом, да так, что работникам стадиона "Ника" пришлось изрядно потрудиться. "Мы получили 10 см осадков, – говорит директор инфраструктуры Александр Сакара. – Но заранее к этому подготовились, 13 числа накрыв газон водонепроницаемой пленкой. Так что очищали только снег. Убирали где-то 20 часов. К матчу с "Динамо" поле будет готово".

А вот аншлага не ожидается. Как сказали в пресс-службе "горожан": "Причина – погода, сейчас у нас 2 градуса мороза, а также позднее начало матча. Для Александрии 19:30 это поздно".

ПОД КОНТРОЛЕМ. В Харькове, где пройдет поединок "Шахтера" со "Львовом", к погодным катаклизмам относятся спокойно. "Все идет в плановом порядке, работают все службы стадиона, тепло есть, – рассказал "Сегодня" директор департамента эксплуатации "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько. – Да, погода сейчас не самая благоприятная, но мы применяем весь комплекс мер для защиты газона. Практически круглосуточно работают установки по искусственной стимуляции роста травы, осветительные установки, система подогрева. Даже визуально газон выглядит пристойно".

Все в порядке в Мариуполе, Львове и Киеве. "Тепло есть, – поделился с нами директор стадиона им. Бойко Игорь Галькевич. – Раздевалки, туалеты – все отапливается. У нас ведь на стадионе есть своя автономная мини-котельная, и мы сами регулируем потребление, топим сколько надо, а на время матчей чуть подбавляем". На "Украине", где "Карпаты" примут "Десну", даже подогрев не включали. "Он пока не нужен, – считает Юрий Костюк, директор арены. – Газон накрыли инфрокрасной пленкой, поле будет готово". К слову, посетителей субботнего события во Львове ожидает обновка: на стадионе установили современное LED-табло. Подарок фанатам сделал и "Олимпик" – у клуба новая эмблема. Правда, войдет она в обиход лишь со следующего сезона.