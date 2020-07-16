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Зинченко будет играть в голубой "мозаике": появилось фото новой формы "Манчестер Сити"

16 июля, 12:40

Олег Люлька Олег Люлька

На футболки английского гранда нанесли узоры, который "родились" в модном районе Нортерн Куортер

Клуб украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити" на своем официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне. Напомним, накануне свою новую форму представила сборная Украины, самым дорогостоящим игроком которой является Зинченко.

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Футболки "Манчестер Сити" на сезон-2020/2021 выполнены в традиционном для "горожан" голубом цвете, при этом на них присутствует узор, являющийся отсылкой к мозаике в Нортерн Куортер – модном районе Манчестера с яркими граффити, стильными барами и независимыми музыкальными магазинами. Шорты игроков "Манчестер Сити", как и в нынешнем сезоне, будут белыми.

Отметим, что "Манчестер Сити", набрав 75 очков в 36 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая лишь "Ливерпулю", который уже гарантировал себе чемпионский титул. В оставшихся матчах первенства "горожане" сыграют с "Уотфордом" и "Норвич Сити". Также подопечные Хосепа Гвардиолы продолжают борьбу в Кубке Англии и Лиге чемпионов.

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Напомним, в последней игре чемпионата Англии "Манчестер Сити" одолел "Борнмут" 2:1, а Зинченко снова "привез" гол в свои ворота. Мяч престижа гости забили после того, как украинский футболист выключился из игры.

Смотрите, как "Манчестер Сити" играет в Лиге чемпионов

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форма чемпионат Англии Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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