Зинченко будет следить за суперматчем "Реал" – "МанСити" с трибуны: стартовые составы

Команды опубликовали составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Украинский футболист английского клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Матч пройдет сегодня в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало – в 22:00. "Реал" – "Манчестер Сити" трансляция онлайн доступна на нашем сайте.

Стартовый состав "Реала": Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Менди, Винисиус

Запасные: Ареоля, Эдер, Кроос, Бейл, Марсело, Лукас Васкес, Йович

Стартовый состав "Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Бернарду Силва, Жезус

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Запасные: Браво, Стерлинг, Агуэро, Давид Силва, Фернандиньо, Канселу, Фоден

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Где смотреть матч "Реал" – "Манчестер Сити" 26 февраля

Несмотря на статус гостей, фаворитами поединка на "Сантьяго Бернабеу" аналитики называют "Манчестер Сити". На победу "горожан" установлен коэффициент 2.39, на ничью – 3.70, на победу "Реала" – 2.85. Иными словами, вероятность выигрыша матча английским клубом оценивается в 40 процентов, испанским грандом – в 34 процента, а ничейного исхода – 26 процентов.

Прогноз на матч Лиги чемпионов "Реал" – "Манчестер Сити"

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