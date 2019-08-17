Зинченко доиграл матч, несмотря на травму, а его за это назвали худшим

Одинаковый тур для украинцев в Англии. Зинченко и Ярмоленко удостоились ничьих и самых низких оценок

Александр Зинченко / Фото: AFP

Стала известна оценка, которую за матч "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" (2:2) получил украинский защитник хозяев Александр Зинченко. Напомним, VAR украл у команды Зинченко победу над финалистом Лиги чемпионов. На 92-й минуте Габриэл Жезус после углового расстрелял ворота "шпор", но перед этим мяч угодил в руку игроку "МанСити" Ляпорту. Арбитр использовал систему видеопомощи арбитрам VAR и отменил взятие ворот, которое могло стать победным для чемпионов Англии.

Александр Зинченко провел за "МанСити" весь матч от звонка до звонка – нанес два удара по воротам "Тоттенхэма" и выполнил 94 передачи, из которых 76 оказались точными. При этом на 83-й минуте Зинченко получил травму – к этому моменту все замены у "МанСити" были уже использованы. Но после оказания медпомощи украинец, несмотря на повреждение, доиграл поединок до конца.

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Однако аналитики известного портала Whoscored на самопожертвования в исполнении Зинченко закрыли глаза, поставив ему за матч оценку 6,5. Это – самый низкий балл среди полевых игроков "Манчестер Сити". Более низкая оценка досталась лишь киперу "горожан" Эдерсону (5,7), который пропустил два гола при том, что "Тоттенхэм" всего дважды попал в створ его ворот.

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Александр Зинченко и Влада Седан. Instagram игрока

Как мы писали ранее, Ярмоленко признали худшим игроком в его первом матче после жуткой травмы. Андрей вышел на замену вместо Форналеса на 77-й минуте матча "Брайтон" – "Вест-Хэм". К тому моменту счет был 1:1, таким же он и остался до конца встречи. Ярмоленко за 15 минут, проведенных на поле, отметился одним попаданием в офсайд. В итоге известный портал Whoscored поставил украинцу за этот поединок самую низкую оценку среди всех футболистов, принимавших участие в игре, – 5,9.

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