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Зинченко: "Еще пять лет в "Манчестер Сити" – это честь для меня"

20 июня, 16:18

Украинский футболист прокомментировал продление контракта с английским клубом

Гвардиола доволен игрой украинца
Гвардиола доволен игрой украинца. Фото: AFP

Украинец Александр Зинченко прокомментировал продление контракта с "Манчестер Сити". Сегодня стало известно, что 22-летний футболист продлил контракт с английским клубом до лета 2024 года.

"Сложно даже выразить, насколько я счастлив подписать это соглашение. Клуб предлагает своим игрокам все что нужно для развития. Дополнительные пять лет в "Манчестер Сити" – это честь для меня. Минувший сезон показал, что наша команда нацелена на успех. Было невероятно приятно поучаствовать в этом историческом сезоне. Я его никогда не забуду.

Сейчас я предельно сконцентрирован на выступлениях в ближайшие годы. Знаю, что нас ждут еще более успешные сезоны", – цитирует украинского полузащитника пресс-служба "Манчестер Сити".

В прошлом сезоне Зинченко провел в составе "Манчестер Сити" 29 матчей, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач. Клуб стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Кубок лиги. 

Зинченко – самый дорогой украинский футболист наравне с Ярмоленко, его трансферную стоимость оценивают в 20 миллионов евро.

Ранее Александр Зинченко дал мастер-класс детям в Манчестере:

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Тег футболист, Манчестер Сити, Александр Зинченко

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sport24.ru

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