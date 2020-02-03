"Зинченко, это было глупо": экс-тренер "Ливерпуля" разнес украинца в пух и прах за первое в жизни удаление

Красная карточка Зинченко / Фото: Reuters

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Бывший тренер "Ливерпуля" Грэм Сунесс, который сейчас работает экспертом на британском телевидении, раскритиковал действия игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко в матче против "Тоттенхэма" (0:2). Напомним, в воскресном поединке Премьер-лиги Зинченко был удален за две желтые карточки на 60-й минуте, после чего "МанСити" Пепа Гвардиолы пропустил от "шпор", возглавляемых Жозе Моуринью, два гола.

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Отметим, что первая желтая карточка досталась Александру Зинченко за споры с арбитром. А вторая – за срыв контратаки "Тоттенхэма".

"При первой желтой карточке Зинченко пробежал 50 метров, чтобы принять участие в споре, который его совсем не касался. Это было наивно и глупо с его стороны. Зачем в это встревать? – недоумевает по поводу поведения Александра Зинченко Грэм Сунесс. – Ты защитник, тебя это не касается. Это недопустимо. Что касается второй желтой карточки украинцу, то сам по себе фол был адекватным, если бы только у Зинченко на тот момент не было одной желтой"

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" с удалением Зинченко

Как мы писали ранее, Зинченко стал вторым украинцем в истории, кто заработал красную карточку в английской Премьер-лиге. До него подобной "чести" удостоился Олег Лужный, выступавший за лондонский "Арсенал".

Также мы рассказывали, что невеста Зинченко раскритиковала его удаление – кстати, дебютное в карьере Александра. "Фол, если он и был в этом эпизоде, не тянул на "горчичник". Для АПЛ это смех", – написала у себя в сторис Влада Седан.

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