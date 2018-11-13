Зинченко и Ярмоленко на заметку: в Англии хотят сократить число легионеров

Английская газета The Times сегодня сообщила о желании Футбольной ассоциации Англии сократить количество легионеров в клубах Премьер-лиги. Примерно половина состава каждой команды должна состоять из доморощенных футболистов. В противном случае клубам АПЛ пригрозили невеселым сценарием: всем игрокам из стран ЕС нужно будет выполнять те же критерии, что и игрокам из стран, не входящих в ЕС, для получения разрешения на работу. Напомним, что этим летом бразильскому новичку "Манчестер Сити" не дали разрешение на работу. Это не единичный случай, но теперь такое может угрожать многим легионерам и из ЕС.

По данным британских журналистов, такие коррективы в футбольном регламенте связаны с Brexit. Выход Великобритании из Евросоюза также может повлечь за собой и другую болезненную потерю для английских клубов: их академии теперь не смогут приглашать футболистов в 16-17 лет из стран, входящих в ЕС, а только по достижении 18-летнего возраста.

Судя по всему, этот нюанс также составляет часть угрозы клубам, которые должны получить документы по инициативе ФА в четверг.

Сейчас из 25-ти игроков основной заявки 17 могут быть легионерами. ФА настаивает на сокращении этой цифры до 12-ти. Иначе – жесткий сценарий, описанный выше.

Больно будет всем. Взять хотя бы результаты 12 тура Премьер-лиги: из 220 игроков, которые выходили на поле, только 62 были доморощенными.

Что касается перспектив украинских футболистов, то жесткий сценарий их не должен пугать, потому что и Александр Зинченко, и Андрей Ярмоленко попали в АПЛ на общих основаниях и выполняли требования для получения разрешения на трудоустройство – процент сыгранных матчей за сборную страны.

А вот если стороны договорятся о добровольном сокращении числа легионеров, будут проблемы. К примеру, "Манчестер Сити", который без Зинченко разобрался с "Манчестер Юнайтед", имеет в обойме 21 легионера, включая молодежь. А твердым местом в составе украинец похвастать не может. Его, к слову, The Times и включила в числе прочих в коллаж, иллюстрирующий тему.

У Ярмоленко конкуренция ниже – 17 легионеров, к тому же и статус у него другой. В любом случае нужно ждать, что решат ФА и АПЛ.