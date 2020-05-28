Зинченко и Ярмоленко приготовиться: в Англии подтвердили дату возобновления чемпионата

Зрителей на трибуны не пустят, зато все матчи покажут в прямом эфире

Руководство английской Премьер-лиги подтвердило дату возобновления чемпионата Англии. Как мы писали ранее, английский футбол вернется 17 июня перенесенными матчами "Манчестер Сити" – "Арсенал" и "Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед".

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В связи с пандемией коронавируса все матчи будут проходить при пустых трибунах, тем не менее все оставшиеся матчи Премьер-лиги будут показаны в прямом эфире на ТВ. Напомним, в Украине матчи чемпионата Англии можно смотреть на сайте Oll.tv.

"Сегодня мы предварительно договорились возобновить Премьер-лигу в среду, 17 июня. Но эту дату нельзя подтвердить, пока мы не выполним все необходимые требования безопасности, так как здоровье и благополучие всех участников и болельщиков является нашим приоритетом. К сожалению, матчи должны будут проходить без зрителей на стадионах, поэтому мы рады, что нашли позитивное решение для болельщиков и договорились о показе всех оставшихся 92 матчей на ТВ. Премьер-лига и наши клубы гордятся невероятно страстными и преданными болельщиками. Важно обеспечить, чтобы как можно больше людей могли наблюдать за матчами дома. Мы будем продолжать работать, поэтапно консультироваться со всеми заинтересованными сторонами по мере продвижения к возобновлению сезона 2019/20", – сказал генеральный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс.

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Расписание 30-го тура чемпионата Англии:

"Брайтон" – "Арсенал"

"Уотфорд" – "Лестер"

"Борнмут" – "Кристал Пэлас"

"Манчестер Сити" – "Бернли"

"Норвич" – "Саутгемптон"

"Ньюкасл" – "Шеффилд Юнайтед"

"Астон Вилла" – "Челси"

"Вест Хэм" – "Вулверхэмптон"

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"

"Эвертон" – "Ливерпуль"

На данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги лидирует "Ливерпуль". Мерсисайдцы опережают "Манчестер Сити" нашего Александра Зинченко на 25 очков, но имеют на один матч больше. Третье место занимает "Лестер", отстающий от "Сити" на четыре балла. "Вест Хэм", за который выступает Андрей Ярмоленко, занимает 16-е место и ведет борьбу за выживание. Ранее мы писали, что власти Великобритании разрешили Ярмоленко и Зинченко прикасаться к своим партнерам.

Смотрите, как перед началом карантина лидер АПЛ "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов:

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