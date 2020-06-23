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Зинченко круче Агуэро и Фернандиньо: украинца из "Манчестер Сити" высоко оценили за игру с "Бернли"

23 июня, 10:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Александр получил пятую оценку в команде за разгромный поединок чемпионата Англии

В понедельник завершился 30-й тур английской Премьер-лиги – первый полный после выхода из карантина. В последней встрече игрового дня украинский футболист Александр Зинченко отыграл весь матч "МанСити" – "Бернли". Хозяева разгромили соперника со счетом 5:0.

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Наш молодой соотечественник действовал традиционно на левом фланге защиты и получил от авторитетного портала Who Scored высокую оценку. Она оказалась самой высокой среди игроков, которые не отметились забитым мячом или голевой передачей, – 8,0. Больше Зинченко получили только Фил Фоден (9,3), Рияд Марез (8,4), Бернарду Сильва (8,4) и Давид Силва (8,3).

Партнеры Александра по обороне получили более низкие оценки: Фернандиньо – 7,2, Кансело – 7,3, Отаменди – 7,5. Примечательно, что самый низки балл среди футболистов "Манчестер Сити" достался вратарю Эдерсону – 6,8, хотя он и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Следующий поединок "горожане" проведут в четверг, 25 июня, в гостях у "Челси". Напомним результаты 30-го тура чемпионата Англии, который длился четыре дня.

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футбол оценка чемпионат Англии Манчестер Сити Бернли Александр Зинченко

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