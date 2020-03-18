Зинченко на карантине неустанно тренируется: Влада Седан выступает в качестве тренера

Игрок "Манчестер Сити" продолжает тренировки даже во время пандемии

Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко во время карантина продолжает тренировки. Чемпионат остановился, но Зинченко даже во время карантина выходит на тренировки. А помогает ему оттачивать удары его невеста Влада Седан. Ранее Зинченко показал, что творится в магазинах Манчестера.

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Также мы писали, что английская Премьер-лига и турниры, проходящие под эгидой Английской футбольной лиги (Чемпионшип и ниже), были приостановлены как минимум до 4 апреля из-за коронавируса. Ранее мы писали, что клубы английской Премьер-лиги не намерены признавать сезон не состоявшимся.

Напомним, на днях футболист "Челси" порадовал, что вылечился от коронавируса. "Я изолировал себя от людей, следовал рекомендациям врачей, соблюдал установленные нормы и уже вылечился, – сообщил 19-летний Каллум Хадсон-Одои. – Надеюсь, скоро всех увижу и вернусь на поле. Берегите себя".

Смотрите обзор матча команд Зинченко и Лунина "Реал Мадрид" – "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов:

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