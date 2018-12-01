Зинченко начал голевую атаку и с окровавленным лицом ушел с поля

Украинский легионер "Манчестер Сити" провел яркий первый тайм и получил травму

Ударно отыграл в матче 14-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Борнмут" украинский легионер Александр Зинченко, который вышел в стартовом составе на позиции левого защитника. Уроженец Житомирской области активно работал на созидание, раздавая передачи, одна из которых привела к взятию ворот "Борнмута".

На 16-й минуте Зинченко здорово длинной передачей забросил мяч на ход Сане, который не успел переиграть вратаря, но на добивании первым оказался Бернарду Силва – 1:0.

Пятью минутами ранее Зинченко отдал еще один шикарный пас – с угла штрафной, но Габриэл Жезус не попал в створ с нескольких метров.

Правда, и счет "Борнмут" сравнял при участии Зинченко: украинец на 44-й минуте не успел помешать Фрэнсису сделать навес с угла штрафной, который головой замкнул Уилсон.

А на 54-й пришлось менять Зинченко – это одноклубник Фернандиньо разбил ему нос. Попытки остановить кровь не помогли, украинский футболист с окровавленным лицом уступил место на поле Делфу.

"Манчестер Сити" – "Борнмут" – 3:1

Голы: Бернарду Силва (16), Стерлинг (57), Гюндоган (79) – Уилсон (44).

"Манчестер Сити": Эдерсон – Данило, Отаменди, Ляпорт, Зинченко (Делф, 54) – Бернарду Силва (Марез, 87), Фернандиньо, Гюндоган – Стерлинг, Габриэл Жезус (Давид Силва, 77), Сане.

После этой победы "Манчестер Сити" набрал 38 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Напомним, что на этой неделе Александр Зинченко вышел в стартовом составе чемпионов Англии, обеспечивших себе место в плей-офф Лиги чемпионов, в матче "Лион" – "Манчестер Сити".