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Зинченко не понадобился: как "МанСити" обыграл "МЮ" на их же стадионе

8 января, 08:24

Голы и лучшие моменты манчестерского дерби в Кубке лиги

"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" в полуфинальном матче Кубка лиги. Судьбу встречи решили уже в первом тайме, когда "горожане" отгрузили принципиальному сопернику три мяча. Уйти от разгромного поражения команде Уле-Гуннара Сульшера помог мяч Рашфорда во втором тайме.

Украинский футболист Александр Зинченко не попал в заявку своей команды и следил за поединком с трибуны. Кстати, в недавнем матче нападающий "Порт Уэйла" потроллил защиту "Манчестер Сити" и обменялся футболками с Зинченко. В том поединке украинец забил свой первый мяч в сезоне.

Во втором полуфинале сойдутся "Лестер" и "Астон Вилла". Их поединок пройдет в среду, 8 января.

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"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" – 1:3
Голы: Рашфорд (70) – Бернарду Силва (17), Марез (33), Перейра (38, аг)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Уильямс, Линделеф, Джонс, Лингард (Матич, 46), Фред, Перейра, Джеймс (Гомес, 64), Гринвуд (Мартиаль, 81), Рашфорд.

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"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Менди, Отаменди, Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг, де Брюйне (Габриэл Жезус, 80), Марез (Фоден, 86), Фернандиньо, Родри Эрнандес.

Предупреждения: Лингард (35), Фред (52), Родри Эрнандес (63), Уильямс (73), Уокер (82).

Смотрите, как "МЮ" обыгрывал сербский "Партизан" в Лиге Европы

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Источник: Сегодня|Спорт

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