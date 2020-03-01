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Зинченко облили с головы до ног: "Манчестер Сити" лихо отпраздновал выигрыш Кубка лиги

1 марта, 22:22

Этот душ из шампанского украинец запомнит на всю жизнь. Одноклубники игристого на Александра не пожалели

Украинский футболист Александр Зинченко уже традиционно для себя стал героем церемонии награждения "МанСити", который, напомним, в воскресном финале Кубка английской лиги на стадионе "Уэмбли" в Лондоне обыграл "Астон Виллу" 2:1. Как мы сообщали, это уже седьмой трофей Зинченко с "Манчестер Сити".

К счастью, в этот раз, в отличие от празднования чемпионства Англии двухлетней давности, Александр Зинченко не уронил кубок. Однако именно украинцу после победы над "Астон Виллой" больше всего досталось от одноклубников, когда игроки "Манчестер Сити" откупорили бутылки шампанского и принялись поливать друг друга шампанским. Зинченко облили с ног до головы! Но основной "удар" пришелся все-таки на голову. Этот душ Александр точно запомнит на всю жизнь.

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А несколько минут спустя, отправившись со своей командой к трибунам, Александр Зинченко чуть ли не громче всех из игроков "Манчестер Сити" затянул: "Ла-Ла-Ла-Ла!". Тем самым подтвердив, что его голосовым связкам по силам не только чтение рэпа.

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Как мы писали ранее, невеста Зинченко нарушила правила стадиона "Уэмбли", болея за украинца в победном финале Кубка лиги. Для того, чтобы сделать фото на легендарной арене, Влада Седан встала в полный рост в весьма опасном месте, где специальная надпись гласит: "Пожалуйста, болейте сидя".

Смотрите, как Александр Зинченко делал Владе Седан предложение руки и сердца

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Манчестер Сити Астон Вилла Кубок лиги Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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