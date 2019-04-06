Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Зинченко обошли с помощью судьи: обзор скандальной победы "Ливера" над "Саутгемптоном"

Сегодня, 09:53

"Красные" опередили "МанСити" благодаря офсайду, на который закрыли глаза арбитры

"Ливерпуль" снова на вершине АПЛ
"Ливерпуль" снова на вершине АПЛ. Фото: AFP
Зинченко обошли с помощью судьи: обзор скандальной победы "Ливера" над "Саутгемптоном" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/84b/da3/5ca84bda31c3b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/84b/da3/5ca84bda31c3b.png Футбол "Красные" опередили "МанСити" благодаря офсайду, на который закрыли глаза арбитры

В 33-м туре английской Премьер-лиги "Ливерпуль" в гостях одержал волевую победу над "Саутгемптоном" со счетом 3:1. Решающий мяч забил нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах, прервавший свою 8-матчевую безголевую серию. Таким образом "Ливерпуль" вновь потеснил "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко с первой строчки турнирной таблицы. "Красные" опережают "горожан" на два очка, но у "МанСити" остается одна игра в запасе.

Отметим, что победа "Ливерпуля" над "Саутгемптоном" получилась скандальной. В ходе голевой атаки "красных", в результате которой "Ливерпулю" удалось сравнять счет, Салах находился в положении вне игры. Однако судьи закрыли глаза на офсайд, допустив результативную ошибку в пользу лидера АПЛ.

"Саутгемптон" – "Ливерпуль" – 1:3
Голы: Лонг, 9 - Кейта, 36, Салах, 80, Хендерсон, 85
"Саутгемптон": Ганн – Беднарек, Йошида, Вестергор (Остин, 83) - Валери, Уорд-Прауз, Ромеу (Армстронг, 83), Хойбьерг, Бертранд - Редмонд, Лонг (Симс, 61).
"Ливерпуль": Алиссон - Александер-Арнольд (Хендерсон, 59), Матип, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум (Милнер, 59), Фабиньо, Кейта (Ловрен, 88) - Салах, Фирмино, Мане.

Как сообщалось ранее, стало известно, когда украинец из "Манчестер Сити" вернется на поле. На восстановление после травмы Александру Зинченко понадобится около 10 дней.

Также сообщалось, что английские клубы единогласно выступили против нового формата Лиги чемпионов. Клубы Премьер-лиги не хотят, чтобы на групповом этапе ЛЧ было сыграно 14 матчей.

Турнирная таблица чемпионата Англии

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег чемпионат Англии, Ливерпуль, Саутгемптон

Вы сейчас просматриваете новость " Зинченко обошли с помощью судьи: обзор скандальной победы "Ливера" над "Саутгемптоном"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда "Челси" отказался переезжать в Катар, где ему предлагали 34 миллиона

Вчера, 14:59

Бразильский футболист еще надеется поиграть в Европе

"Реал" и "МЮ" готовят грандиозный обмен футболистами на десятки миллионов евро

Вчера, 20:55

Французский нападающий Поль Погба может перейти в испанской клуб в обмен на Рафаэля Варана и Гарета Бейла, которые вместе стоят 150 млн евро

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Всплыли подробности развода Аллы Пугачевой

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу

"Красотка и талант!": Maruv покорила сеть новой фотосессией

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине

"Коллега" Стрелкова "Махно" рассказал о захвате Славянска

Снимок Аллы Пугачевой без фотошопа напугал сеть

Порошенко назвал сроки возвращения Крыма и Донбасса
Загрузка...

Попытка подкупа "Зари": Игроки оказались умнее, чем о них думали

4 апреля, 09:21

Футболистам луганского клуба обещали 10 тысяч долларов за проигрыш "Динамо" с нужным счетом

"Ты оскорбил 1,5 миллиарда мусульман": Макгрегора предупредили, что он "попал"

3 апреля, 15:42

Менеджер Нурмагомедова ответил ирландцу, сравнившему супругу российского бойца с полотенцем

"Забили на медосмотр": 3,5 млн евро, которые "Динамо" отдало за Соля, могут оказаться пущенными на ветер

3 апреля, 14:42

Испанец проговорился, что подписал контракт с киевлянами, имея серьезные проблемы с плечом

Бой Уайлдер – Кличко становится реальнее: "Виталий вернулся очень круто. Посмотрим на Владимира"

3 апреля, 13:00

Тренер непобедимого американца пообещал, что его подопечный непременно выйдет в ринг против украинца

"Люблю тебя больше, чем подругу": жена экс-динамовца сделала признание оголившейся Ирине Морозюк

3 апреля, 11:27

Самая эпатажная девушка украинского футбола показала себя под струей воды в душевой кабинке

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Топ-20 звезд с пугающей внешностью

Какая рыба самая полезная для здоровья по мнению ученых