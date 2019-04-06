Зинченко обошли с помощью судьи: обзор скандальной победы "Ливера" над "Саутгемптоном"

"Красные" опередили "МанСити" благодаря офсайду, на который закрыли глаза арбитры

"Ливерпуль" снова на вершине АПЛ. Фото: AFP

Зинченко обошли с помощью судьи: обзор скандальной победы "Ливера" над "Саутгемптоном" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/84b/da3/5ca84bda31c3b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/84b/da3/5ca84bda31c3b.png 2019-04-06T09:53:00+03:00 Футбол "Красные" опередили "МанСити" благодаря офсайду, на который закрыли глаза арбитры

В 33-м туре английской Премьер-лиги "Ливерпуль" в гостях одержал волевую победу над "Саутгемптоном" со счетом 3:1. Решающий мяч забил нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах, прервавший свою 8-матчевую безголевую серию. Таким образом "Ливерпуль" вновь потеснил "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко с первой строчки турнирной таблицы. "Красные" опережают "горожан" на два очка, но у "МанСити" остается одна игра в запасе.

Отметим, что победа "Ливерпуля" над "Саутгемптоном" получилась скандальной. В ходе голевой атаки "красных", в результате которой "Ливерпулю" удалось сравнять счет, Салах находился в положении вне игры. Однако судьи закрыли глаза на офсайд, допустив результативную ошибку в пользу лидера АПЛ.

"Саутгемптон" – "Ливерпуль" – 1:3

Голы: Лонг, 9 - Кейта, 36, Салах, 80, Хендерсон, 85

"Саутгемптон": Ганн – Беднарек, Йошида, Вестергор (Остин, 83) - Валери, Уорд-Прауз, Ромеу (Армстронг, 83), Хойбьерг, Бертранд - Редмонд, Лонг (Симс, 61).

"Ливерпуль": Алиссон - Александер-Арнольд (Хендерсон, 59), Матип, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум (Милнер, 59), Фабиньо, Кейта (Ловрен, 88) - Салах, Фирмино, Мане.

Как сообщалось ранее, стало известно, когда украинец из "Манчестер Сити" вернется на поле. На восстановление после травмы Александру Зинченко понадобится около 10 дней.

Также сообщалось, что английские клубы единогласно выступили против нового формата Лиги чемпионов. Клубы Премьер-лиги не хотят, чтобы на групповом этапе ЛЧ было сыграно 14 матчей.

Турнирная таблица чемпионата Англии

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