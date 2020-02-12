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Зинченко – один из самых низкооплачиваемых футболистов "МанСити"

12 февраля, 09:06

Украинский футболист занимает второе место с конца в списке самых высокооплачиваемых игроков чемпиона Англии

Александр Зинченко. Фото: REUTERS/David Klein

Александр Зинченко. Фото: REUTERS/David Klein

Украинский защитник Александр Зинченко является одним из самых низкооплачиваемых футболистов "Манчестер Сити". По информации сайта Spotrac, 23-летний украинец зарабатывает около 20 тысяч фунтов в неделю, что в год составляет 1,04 млн фунтов. Ранее мы писали, что Андрей Ярмоленко – самый высокооплачиваемый футболист "Вест Хэма".

Больше всех в "МанСити" зарабатывает бельгиец Кевин Де Брюйне. Его оклад составляет 350 тысяч фунтов в неделю и 18,2 млн фунтов в год. Больше 10 млн в год зарабатывают еще три игрока – Рахим Стерлинг (15,6 млн), Сергио Агуэро (11,96 млн) и Давид Сильва (11,44 млн). А самая минимальная зарплата у Фила Фодена – 624 тысячи фунтов в год.

К слову, в прошедшем туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" Зинченко должен был встретиться с "Вест Хэмом" Ярмоленко, но матч был перенесен из-за урагана Сиара. Позже стало известно, что поединок "МанСити" – "Вест Хэм" перенесли на 19 февраля.

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Правда, украинцы Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, вероятнее всего, в этом поединке не сыграют. Игрок "Манчестер Сити" будет отбывать дисквалификацию за красную карточку в матче с "Тоттенхэмом", а игрок "Вест Хэма" все еще травмирован.

Смотрите, как "Манчестер Сити" провел последний матч в Лиге чемпионов:

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чемпионат Англии Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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