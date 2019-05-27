Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Зинченко остался без медали чемпиона Англии. Она теперь на шее другого человека

27 мая, 20:39

Украинский футболист "МанСити" отдал чемпионскую награду своему родственнику. Фаны Александра – в восторге

Украинский футболист Александр Зинченко, ставший второй год кряду чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити", по традиции привез свою золотую награду дедушке, проживающему в родном для игрока Радомышле Житомирской области. Фото, подтверждающее данный факт, Зинченко выложил у себя в Instagram. Это вызвало шквал восторгов у его подписчиков:

  • Красавчик!
  • Зина человек простой, приехал с медалью АПЛ в деревню к родным.
  • Не деревня, ты шо. Это город.
  • У деда больше золотых медалей, чем у Воронина.
  • Остался человеком даже при бабках, респект.

Как мы писали ранее, Александр Зинченко оригинально проверил на подлинность медаль за победу в Кубке Англии. Украинский футболист "Манчестер Сити" попробовал на зуб свою награду после разгрома "Уотфорда" на "Уэмбли". "Думаю, она настоящая", – объявил после этого на английском языке результат "дегустации" Зинченко. 

В прошлом году Зинченко также привозил деду медаль. Это выглядело так:

Как сообщалось ранее, Александр Зинченко рассказал об интересе его нынешнего клуба, "МанСити", к одному из игроков киевского "Динамо". "Открою небольшой секрет. Помощник Гвардиолы Микель Артета недавно спрашивал по поводу одного из игроков "Динамо", кстати, моего конкурента по позиции в сборной. Это было очень приятно. Очень интересовался. В итоге, сказал мне, что этому игроку нужно срочно уезжать из чемпионата Украины, чтобы вырасти в хорошего футболиста", – сказал Зинченко в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол-1". 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Манчестер Сити, Александр Зинченко

Вы сейчас просматриваете новость " Зинченко остался без медали чемпиона Англии. Она теперь на шее другого человека". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, какого украинца вместо Зинченко хочет купить "Наполи"

21 мая, 16:21

Неаполитанцы положили глаз на украинского сборника, в активе которого в этом сезоне 16 голов и 16 асистов за "Генк"

Загадка для соцсетей: разбил ли "МанСити" кубок АПЛ?

21 мая, 11:23

Футболисты лучшей команды Англии опубликовали видео с якобы разбитым трофеем

Что пишут о первых шагах Зеленского западные СМИ

Как понять, что в организме не хватает магния

Как сейчас выглядит и где живет Анна Курникова?

Боевики со всех сторон атаковали ВСУ

Во что УАЗ превратил "буханку": такого не ожидали

Нужно ли возвращать субсидию в случае продажи жилья?

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Поезд «Укрзализныци» стал причиной насмешек

Секреты красоты скандинавских девушек

Германия вернула Украине грамоту Петра І

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

Сегодня, 15:26

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

Финал ЧМ-2019: онлайн трансляция матча Канада – Финляндия – 1:3

Вчера, 23:20

Текстовая трансляция с видеоповторами главного поединка чемпионата мира по хоккею

Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины

Вчера, 23:15

В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу

Это надо видеть: в Голландии судья засчитал гол, который сам же и забил

Вчера, 05:50

Да-да, в Нидерландах возможно и такое!

Космический гол на Гагарина: критик Блохина забил в подкате с 20 метров – в девятку!

25 мая, 18:59

Судьбу матча "Десна" – "Арсенал" решил невероятный по красоте удар в исполнении Андрея Богданова

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь