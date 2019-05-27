Зинченко остался без медали чемпиона Англии. Она теперь на шее другого человека

Украинский футболист "МанСити" отдал чемпионскую награду своему родственнику. Фаны Александра – в восторге

Украинский футболист Александр Зинченко, ставший второй год кряду чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити", по традиции привез свою золотую награду дедушке, проживающему в родном для игрока Радомышле Житомирской области. Фото, подтверждающее данный факт, Зинченко выложил у себя в Instagram. Это вызвало шквал восторгов у его подписчиков:

Красавчик!

Зина человек простой, приехал с медалью АПЛ в деревню к родным.

Не деревня, ты шо. Это город.

У деда больше золотых медалей, чем у Воронина.

Остался человеком даже при бабках, респект.

Как мы писали ранее, Александр Зинченко оригинально проверил на подлинность медаль за победу в Кубке Англии. Украинский футболист "Манчестер Сити" попробовал на зуб свою награду после разгрома "Уотфорда" на "Уэмбли". "Думаю, она настоящая", – объявил после этого на английском языке результат "дегустации" Зинченко.

В прошлом году Зинченко также привозил деду медаль. Это выглядело так:

Как сообщалось ранее, Александр Зинченко рассказал об интересе его нынешнего клуба, "МанСити", к одному из игроков киевского "Динамо". "Открою небольшой секрет. Помощник Гвардиолы Микель Артета недавно спрашивал по поводу одного из игроков "Динамо", кстати, моего конкурента по позиции в сборной. Это было очень приятно. Очень интересовался. В итоге, сказал мне, что этому игроку нужно срочно уезжать из чемпионата Украины, чтобы вырасти в хорошего футболиста", – сказал Зинченко в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол-1".

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