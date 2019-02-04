Зинченко остался в заявке Манчестер Сити на Лигу чемпионов
Украинский полузащитник на групповом этапе провел три матча и отметился одной результативной передачей
Украинский полузащитник Александр Зинченко попал в заявку английского "Манчестер Сити" на весеннюю часть Лиги чемпионов. 22-летний футболист попал в список защитников клуба. Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с немецким "Шальке", чьи цвета защищает Евгений Коноплянка.
Всего в заявку команды Хосепа Гвардиолы вошли 22 игрока. Отметим, что нападающий Габриэль Жезус был заявлен по списку В, чтобы освободить место в заявке А для Филиппа Сандлера. А Клаудио Браво был добавлен в заявку вместо Эльякима Мангаля.
Вратари: Эдерсон, Клаудио Браво, Дэниел Гримшоу
Защитники: Кайл Уокер, Данило, Винсент Компани, Джон Стоунз, Америк Ляпорт, Николас Отаменди, Александр Зинченко, Бенджамен Менди, Филипп Сандлер
Полузащитники: Рахим Стерлинг, Фабиан Деф, Лерой Сане, Давид Сильва, Фернандиньо, Рияд Марез, Кевин Де Брюйне, Илкай Гюндоган, Бернардо Силва
Нападающий: Серхио Агуэро
Ране мы писали, что Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в финал Кубка лиги. "Горожане" по сумме двух матчей прошли "Бертон".
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