Зинченко отложит чемпионство "Ливерпуля": прогноз на матч "Челси" – "Манчестер Сити"

Уже сегодня в английской Премьер-лиге может досрочно определиться чемпион. "Ливерпуль" станет им за 7 туров до финиша, если его преследователь "Манчестер Сити" на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" не сможет обыграть "Челси". Смотреть "Челси" – "Манчестер Сити" онлайн можно в трансляции на нашем сайте. Начало встречи – в 22:15 по киевскому времени.

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Однако, по мнению аналитиков, скорее всего, "МанСити" украинца Александра Зинченко не даст "Ливерпулю" отпраздновать титул уже сегодня, отложив этот приятный для мерсисайдцев момент на более позднее время.

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Прогноз на матч "Челси" – "Манчестер Сити" 25 июня

Эксперты называют гостей фаворитами матча. Коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет 1.80, на ничью – 4.10, на победу "Челси" – 4.30. Таким образом, аналитики букмекерских контор называют такую вероятность результата матча: победа "Челси" 22 процента, ничья 24 процента, победа "МанСити" 54 процента.

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Что касается голов, то букмекеры прогнозируют большое их количество. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.68, а на "меньше 2,5 голов" он равен 2.26. Таким образом, с вероятностью в 57 процентов сегодня будет забито три гола или больше.

Вероятные авторы голов в составе "Челси"

Оливье Жиру – 3.35 (коэффициент на "забьет гол")

Кристиан Пулишич – 4.00

Виллиан – 5.00

Смотрите, как забивает Жиру

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ТОП-3 претендента на гол в составе "МанСити"

Габриэл Жезус – 2.35

Рахим Стерлинг – 2.65

Кевин де Брейне – 3.75

Смотрите, как забивает Жезус

Напомним, в предыдущем матче "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Бернли" 5:0. А украинский легионер победителей Зинченко был признан лучшим защитником "МанСити" в этой встрече.

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