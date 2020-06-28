Зинченко отреагировал на роман его "бывшей девушки"-теннисистки и экс-футболиста "Динамо"

Александр идет к своей цели с "Манчестер Сити" и невестой Владой Седан

Украинский футболист Александр Зинченко, который выступает за английский "Манчестер Сити", отреагировал на то, что ему приписывают роман с теннисисткой Ольгой Янчук. Всплыло это в связи с тем, что сейчас у девушки появились новые отношения. На днях мы писали, что скандальный форвард "Динамо" закрутил роман с украинской теннисисткой.

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Слухи об отношениях Зинченко и теннисистки Янчук ходили полтора года назад, однако серьезно о них так никто и не заявил. И вот вчера один из интернет-сайтов вспомнил о том романе. На что Александр ответил в Instagram. Парень сделал скриншот заметки о Жерсоне Родригесе, где упоминалась его вероятная связь с Ольгой, обвел абзац и написал: "Не веселите". Родригес – уроженец Португалии, играет за сборную Люксембурга и турецкий клуб "Анкарагюджю" на правах аренды из "Динамо".

Уже год у 23-летнего Зинченко есть невеста Влада Седан, с которой он собирается в ближайшее время жениться. А пока что готовится к четвертьфинальному матчу Кубка Англии. В воскресенье вечером "Манчестер Сити" играет на выезде с "Ньюкаслом". Футболист сборной Украины минувшей ночью опубликовал фотографию, где он тренируется под дождем, с красноречивой подписью: "Идти к своей цели".

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Смотрите, как Александр и Влада Седан проводили время на пляже

Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

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