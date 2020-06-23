Зинченко отыграл весь матч и помог "МанСити" одержать разгромную победу

"Манчестер Сити" разгромил "Бернли" со счетом 5:0 в матче 30-го тура чемпионата Англии. По два гола на свой записали Фил Фоден и Рияд Марез, еще один мяч забил Давид Сильва. "Сити" прервали серию "Бернли" без поражений в Премьер-лиге, которая насчитывала семь матчей.

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Украинский защитник Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Украинец впервые сыграл после карантина – предыдущий поединок с "Арсеналом" он просидел на лавке запасных.

"Манчестер Сити" – "Бернли" – 5:0

Голы: Фоден (22, 63), Марез (43, 45, пен), Сильва (51)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Зинченко, Отаменди, Фернандиньо (Лапорт, 61), Сильва, Фоден (Сане, 79), Бернарду Силва, Родри Эрнандес, Марез (де Брюйне, 61), Агуэро (Габриэл Жезус, 45).

"Бернли": Поуп, Тэйлор, Тарковски, Лоутон, Ми, Вествуд, Корк, Браунхилл, Макнил, Родригес (Питерс, 60), Выдра (Томпсон, 88).

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Предупреждения: Браунхилл (43), Жоау Канселу (62).

Ранее мы писали, что скандальный форвард "Динамо" закрутил роман с бывшей девушкой Зинченко. Нападающему Жерсону Родригесу вскружила голову украинская теннисистка Ольга Янчук.

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