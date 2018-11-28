Зинченко отыграл весь матч в Лиге чемпионов: обзор встречи "Лион" – "МанСити"
Украинский футболист вышел в стартовом составе чемпионов Англии, обеспечивших себе место в плей-офф Лиги чемпионов
В матче группы F Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" сыграл на выезде вничью с французским "Лионом" – 2:2. У хозяев дублем отметился Максвелл Корне (55, 81), у гостей мячи забили Эмерик Лапорт (62) и Серхио Агуэро (83). В другом матче этой группы "Шахтер" на выезде обыграл "Хоффенхайм" со счетом 3:2.
Обзор матча "Лион" – "Манчестер Сити" 2:2
"Манчестер Сити" набрал 10 очков и досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Лион" с 7 очками занимает второе место, "Шахтер" (5) идет на третьей строчке, а "Хоффенхайм" (3) занимает четвертое место и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|5
|3
|1
|1
|14-5
|10
|2
|ЛИОН
|5
|1
|4
|0
|11-10
|7
|3
|ШАХТЕР
|5
|1
|2
|2
|7-15
|5
|4
|ХОФФЕНХАЙМ
|5
|0
|3
|2
|10-12
|3
В заключительном туре групповой стадии "Манчестер Сити" 12 декабря примет на своем поле "Хоффенхайм", а "Шахтер" в этот же день в Харькове (если ничего не изменится из-за ведения военного положения в Харьвоской области) сыграет с "Лионом" в битве за место в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.
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