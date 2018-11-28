Зинченко отыграл весь матч в Лиге чемпионов: обзор встречи "Лион" – "МанСити"

Сегодня, 12:51

Украинский футболист вышел в стартовом составе чемпионов Англии, обеспечивших себе место в плей-офф Лиги чемпионов

&quot;Манчестер Сити&quot; сыграл вничью с &quot;Лионом&quot;. Фото AFP
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Лионом". Фото AFP

В матче группы F Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" сыграл на выезде вничью с французским "Лионом" – 2:2. У хозяев дублем отметился Максвелл Корне (55, 81), у гостей мячи забили Эмерик Лапорт (62) и Серхио Агуэро (83). В другом матче этой группы "Шахтер" на выезде обыграл "Хоффенхайм" со счетом 3:2.

Обзор матча "Лион" – "Манчестер Сити" 2:2

"Манчестер Сити" набрал 10 очков и досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Лион" с 7 очками занимает второе место, "Шахтер" (5) идет на третьей строчке, а "Хоффенхайм" (3) занимает четвертое место и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

NКомандаИВНПМО
1   МАНЧЕСТЕР СИТИ 5 3 1 1 14-5 10
2   ЛИОН 5 1 4 0 11-10 7
3   ШАХТЕР 5 1 2 2 7-15 5
4   ХОФФЕНХАЙМ 5 0 3 2 10-12 3

В заключительном туре групповой стадии "Манчестер Сити" 12 декабря примет на своем поле "Хоффенхайм", а "Шахтер" в этот же день в Харькове (если ничего не изменится из-за ведения военного положения в Харьвоской области) сыграет с "Лионом" в битве за место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.
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Сегодня|Спорт

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