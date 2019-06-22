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Зинченко подарил своей девушке слона и снова не сумел попасть ей в губы

22 июня, 17:45

Самый дорогой украинский футболист развлекается с журналисткой Владой Седан в Лос-Анджелесе

Александр Зинченко и Влада Седан
Александр Зинченко и Влада Седан. Фото: Instagram

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко показал, как проводит отпуск со своей возлюбленной – сексапильной журналисткой Владой Седан. Парочка добралась уже до развлекательного комплекса Six Flags, Magic Mountains в Лос-Анджелесе, где Зинченко сделал своей девушке грандиозный подарок – огромного плюшевого слона розового цвета, размером с их обоих – футболиста и его подруги. "Вот это добыча!" – написала Владе Седан в Instagram ее подруга – возлюбленная футболиста Валерия Лучкевича Анна Опальнич. А еще одна подруга журналистки попросила: "Дай нам знать, как ты добралась домой с этой игрушкой".

Тогда как на странице Александра Зинченко в соцсети обсуждают другое – он опять опубликовал фото, как целует Владу Седан. И снова – не попадает ей в губы. Дважды до этого игрок "МанСити" публично целовал Владу в щеку и подбородок, а на сей раз поцелуй пришелся в шею. Вот что по этому поводу пишут его подписчики:

  • Закалебал ты, Саня, в губы не попадать
  • Да она морозится, видно
  • Зато в ворота попадает, это главное
  • Да его фишка не в этом, вообще-то

Смотрите, как Зинченко забивает в сборной Украины

Как мы писали ранее, стоимость десяти самых дорогих футболистов Украины выросла на 40 миллионов евро. В списке самых дорогих украинских игроков лидируют трое - Зинченко, Ярмоленко и Цыганков. Каждого из них Transfermarkt оценивает в 20 млн евро.

Также сообщалось, что Зинченко подписал новый пятилетний контракт с "Манчестер Сити". "Сейчас я предельно сконцентрирован на выступлениях в ближайшие годы. Знаю, что нас ждут еще более успешные сезоны", – заявляет Зинченко.

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Тег Александр Зинченко, WAGs, Влада Седан

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Сегодня|Спорт

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