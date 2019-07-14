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Зинченко подвис в воздухе: китайцы не пустили в страну рейс с "Манчестер Сити" на борту

14 июля, 17:30

В клубе назвали проблемы с вылетом на сборы непредвиденной административной ошибкой

Фото: Twitter

"Манчестер Сити" не смог улететь в предсезонное туре в Китай Premier League Asia Trophy. Чартерный рейс с чемпионами Англии должен был вчера отправиться в Поднебесную, но в последний момент стало известно, что рейс отменен. Клуб на официальном сайте сообщил, что вылет перенесли по "непредвиденной административной ошибке".

Форма "МанСити", представленная украинцем Зинченко, вызвала рвотный рефлекс у фанатов

Тем не менее, по информации Daily Mail, чартерный рейс английского клуба не получил разрешение войти в китайское воздушное пространство. Ожидается, что "МанСити" отправится в турне в воскресенье. Уже в ближайшую среду "Манчестер Сити" померяется силами с "Вест Хэмом" Андрея Ярмоленко.

К слову, украинец Александр Зинченко попал в заявку своей команды на предсезонный тур. А вот два его конкурента на левом фланге защиты Бенжамен Менди и Фабиан Делф остались вне заявки. Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" купил в Голландии конкурента для Зинченко. "Горожане" приобрели у ПСВ левого защитника Анхелиньо. Он поедет вместе с командой в Китай.

Также мы писали, что Зинченко и его девушка сделали это 27 раз: украинец наконец попал журналистке в губы. Горячее видео американского отдыха самого дорогого украинского футболиста и его возлюбленной Влады Седан.


Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

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Тег Манчестер Сити

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Сегодня|Спорт

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