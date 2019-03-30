Зинченко помог "Манчестер Сити" вернуться на первое место в чемпионате Англии
Голы и лучшие моменты матча 32-го тура Премьер-лиги
Украинский полузащитник Александр Зичненко принял участие в матче "Манчестер Сити" против "Фулхэма" в 32-м туре английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы всухую обыграла соперника на выезде, а украинец отыграл весь поединок на левом фланге защиты. Победу "Сити" принесли голы Бернарду Силвы и Серхио Агуэро в первом тайме.
Благодаря этой победе "МанСити" вернулся на первую строчку турнирной таблицы, опережая "Ливерпуль" на один балл. Мерсисайдцы завтра сыграют с "Тоттенхэмом".
"Фулхэм" – "Манчестер Сити" – 0:2
Голы: Бернарду Силва (5), Агуэро (27)
"Фулхэм": Рико, Фосу-Менса, Кристи, Чемберс, Ле Маршан, Сессеньон, Замбо-Ангисса, Бабел (Макдоналд, 88), Кэрни (Шюррле, 70), Айите (Кебано, 64), Брайен.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Лапорт, Зинченко, де Брюйне (Фернандиньо, 75), Гюндоган, Бернарду Силва, Сильва, Стерлинг (Марез, 88), Агуэро (Габриэл Жезус, 57).
Предупреждения: Кристи (67), Ле Маршан (80).
Ранее в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити". В Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон.
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