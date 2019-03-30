Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Зинченко помог "Манчестер Сити" вернуться на первое место в чемпионате Англии

Сегодня, 16:30

Голы и лучшие моменты матча 32-го тура Премьер-лиги

Зинченко помог "Манчестер Сити" вернуться на первое место в чемпионате Англии Футбол Голы и лучшие моменты матча 32-го тура Премьер-лиги

Украинский полузащитник Александр Зичненко принял участие в матче "Манчестер Сити" против "Фулхэма" в 32-м туре английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы всухую обыграла соперника на выезде, а украинец отыграл весь поединок на левом фланге защиты. Победу "Сити" принесли голы Бернарду Силвы и Серхио Агуэро в первом тайме.

Благодаря этой победе "МанСити" вернулся на первую строчку турнирной таблицы, опережая "Ливерпуль" на один балл. Мерсисайдцы завтра сыграют с "Тоттенхэмом".

"Фулхэм" – "Манчестер Сити" – 0:2
Голы: Бернарду Силва (5), Агуэро (27)

"Фулхэм": Рико, Фосу-Менса, Кристи, Чемберс, Ле Маршан, Сессеньон, Замбо-Ангисса, Бабел (Макдоналд, 88), Кэрни (Шюррле, 70), Айите (Кебано, 64), Брайен.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Лапорт, Зинченко, де Брюйне (Фернандиньо, 75), Гюндоган, Бернарду Силва, Сильва, Стерлинг (Марез, 88), Агуэро (Габриэл Жезус, 57).

Предупреждения: Кристи (67), Ле Маршан (80).

Ранее в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити". В Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Александр Зинченко

Вы сейчас просматриваете новость " Зинченко помог "Манчестер Сити" вернуться на первое место в чемпионате Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зинченко против "Фулхэма", битва на "Энфилде" и другие матчи 32 тура чемпионата Англии

Сегодня, 16:32

"Ливерпуль" принимает дома "Тоттенхэм", а "Челси" едет в гости к "Кардифф Сити"

"Ты че позоришься:": в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити"

Сегодня, 13:57

В Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон

"МЮ" заплатит норвежскому клубу за Сульшера в 12 раз меньше, чем обещалось ранее

Вчера, 15:13

Английский клуб увел тренера у "Мольде" посередине сезона

Английская Премьер-лига продаст права на показ матчей за границей почти за 5 миллиардов

28 марта, 13:32

Впервые в истории топ-клубы будут получать за ТВ-права больше аутсайдеров

"Манчестер Юнайтед" назначил Сульшера постоянным тренером

28 марта, 12:36

Норвежский тренер установил рекорд клуба по количеству побед и вывел его в 1/4 финала Лиги чемпионов

В "Арсенале" затеяли грандиозную чистку: клуб намерен избавиться от Озила и Мхитаряна

27 марта, 22:39

Причиной такого решения главного тренера стала высокая заработная плата обоих футболистов

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром

Интересные варианты украсить горшок для вазона

Лилия Подкопаева ждет ребенка - СМИ

Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление

София Ротару проходит химиотерапию, - СМИ

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

С марта пенсии повысили не всем категориям получателей

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Гуайдо объявил дату начала операции по свержению режима Мадуро
Загрузка...

Хорошие новости для Лунина: Зидан покинет "Реал"

Сегодня, 11:30

Украинский вратарь избавится от одного их соперников в борьбе за место в основе Королевского клуба

Бывшего соперника Кличко выгнали из бокса из-за поцелуя с журналисткой

Сегодня, 10:55

У болгарского супертяжа Кубрата Пулева отобрали лицензию за домогательства к его "подруге" Дженни

"Спортивный Оскар" Украины: онлайн церемонии награждения

Сегодня, 10:39

Лучшие атлеты страны будут названы на церемонии "Герои спортивного года" в Киеве

Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов

Сегодня, 09:48

"Будет великий бой": украинец уступил французу в психологической прелюдии, но обещает реванш в ринге

Тренер "Александрии" оштрафует игроков, если их продует перед игрой с "Шахтером"

Сегодня, 09:23

Чтобы сохранить состав на поединок с чемпионом, Владимир Шаран пригрозил подопечным санкциями

48-летняя Юлия Меньшова поразила девичьей фигурой

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Что случилось с родителями Владислава Листьева