Зинченко помог "МанСити" обыграть "Челси"

Сегодня в 29 туре чемпионата Англии по футболу встречались гранды мирового футбола: "Манчестер Сити" на своем поле принимал "Челси".

И хотя между командами в турнирной таблице разница в более чем 20 очков, градус противостояния это не понижало.

"Манчестер Сити" всю игру владел инициативой, однако много голевых моментов не создал. У "Челси" так и вовсе было лишь пару шансов возле ворот соперников. Все решил один гол.

На первых секундах второго тайма результативную атаку с левого фланга начал Александр Зинченко, который отдал пас Гюндогану, тот забросил мяч в штрафную на Серхио Агуэро, аргентинец подключил к атаке Давида Сильву, который прострелил на дальнюю штангу, где Бернарду Силва отправил мяч в сетку

Надо сказать, что Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл 87 минут. На 24-й минуте встречи украинец заработал желтую карточку.

Напомним, что донецкий "Шахтер" подписал контракт с нападающим "Манчестер Сити". Арендное соглашение с Оларенважу Кайоде действует до конца сезона.