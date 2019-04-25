Зинченко помог "МанСити" победить в дерби Манчестера и вернуться в лидеры Премьер-лиги
Два гола "горожан" во втором тайме вывели команду Гвардиолы в лидеры за три тура до завершения чемпионата Англии
Футболисты "Манчестер Сити" обыграли на выезде "Манчестер Юнайтед" в рамках перенесенного матча 31-го тура чемпионата Англии и снова вышли в лидеры Премьер-лиги. Дерби Манчестера состоялось в среду на стадионе "Олд Траффорд" и завершилось со счетом 2:0 в пользу "Сити". У победителей мячи во втором тайме забили Бернарду Силва (54-я минута) и Лерой Сане (66).
Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл весь матч. В середине первого тайма Зинченко получил желтую карточку.
"Манчестер Сити" за три тура до конца чемпионата опережает "Ливерпуль" на одно очко – 89 против 88. "Манчестер Юнайтед" проиграл второй матч подряд и с 64 очками занимает шестую строчку.
Турнирная таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|35
|29
|2
|4
|89-22
|89
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|35
|27
|7
|1
|79-20
|88
|3
|ТОТТЕНХЭМ
|35
|23
|1
|11
|65-35
|70
|4
|ЧЕЛСИ
|35
|20
|7
|8
|59-38
|67
|5
|АРСЕНАЛ
|35
|20
|6
|9
|69-46
|66
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|35
|19
|7
|9
|63-50
|64
|7
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|35
|14
|9
|12
|44-43
|51
|8
|УОТФОРД
|35
|14
|8
|13
|50-50
|50
|9
|ЭВЕРТОН
|35
|14
|7
|14
|50-44
|49
|10
|ЛЕСТЕР
|35
|14
|6
|15
|48-47
|48
|11
|ВЕСТ ХЭМ
|35
|12
|7
|16
|44-54
|43
|12
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|35
|12
|6
|17
|43-48
|42
|13
|НЬЮКАСЛ
|35
|11
|8
|16
|35-44
|41
|14
|БОРНМУТ
|35
|12
|5
|18
|49-62
|41
|15
|БЕРНЛИ
|35
|11
|7
|17
|44-62
|40
|16
|САУТГЕМПТОН
|35
|9
|10
|16
|41-58
|37
|17
|БРАЙТОН
|35
|9
|7
|19
|32-54
|34
|18
|КАРДИФФ СИТИ
|35
|9
|4
|22
|30-65
|31
|19
|ФУЛХЭМ
|35
|6
|5
|24
|33-76
|23
|20
|ХАДДЕРСФИЛД
|35
|3
|5
|27
|20-69
|14
Напомним, что ранее в среду матч чемпионата Голландии прервали из-за сильной грозы с молниями. Поединок "Зволле" – "Гронинген" был остановлен на 57-й минуте, встреча продолжится 29 апреля со счета 1:2.
А в чемпионате Украины сегодня был сыгран матч между нашими грандами – "украинское класико". Поединок 25-го тура Премьер-лиги "Динамо" – "Шахтер" завершился вничью – 0:0, причем на последних минутах встречи форвард гостей Жуниор Мораес не смог реализовать пенальти – его парировал голкипер киевлян Денис Бойко.
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