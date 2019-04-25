Зинченко помог "МанСити" победить в дерби Манчестера и вернуться в лидеры Премьер-лиги

Два гола "горожан" во втором тайме вывели команду Гвардиолы в лидеры за три тура до завершения чемпионата Англии

Александр Зинченко. Фото: Reuters

Футболисты "Манчестер Сити" обыграли на выезде "Манчестер Юнайтед" в рамках перенесенного матча 31-го тура чемпионата Англии и снова вышли в лидеры Премьер-лиги. Дерби Манчестера состоялось в среду на стадионе "Олд Траффорд" и завершилось со счетом 2:0 в пользу "Сити". У победителей мячи во втором тайме забили Бернарду Силва (54-я минута) и Лерой Сане (66).

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл весь матч. В середине первого тайма Зинченко получил желтую карточку.

"Манчестер Сити" за три тура до конца чемпионата опережает "Ливерпуль" на одно очко – 89 против 88. "Манчестер Юнайтед" проиграл второй матч подряд и с 64 очками занимает шестую строчку.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 35 29 2 4 89-22 89 2 ЛИВЕРПУЛЬ 35 27 7 1 79-20 88 3 ТОТТЕНХЭМ 35 23 1 11 65-35 70 4 ЧЕЛСИ 35 20 7 8 59-38 67 5 АРСЕНАЛ 35 20 6 9 69-46 66 6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 35 19 7 9 63-50 64 7 ВУЛВЕРХЭМПТОН 35 14 9 12 44-43 51 8 УОТФОРД 35 14 8 13 50-50 50 9 ЭВЕРТОН 35 14 7 14 50-44 49 10 ЛЕСТЕР 35 14 6 15 48-47 48 11 ВЕСТ ХЭМ 35 12 7 16 44-54 43 12 КРИСТАЛ ПЭЛАС 35 12 6 17 43-48 42 13 НЬЮКАСЛ 35 11 8 16 35-44 41 14 БОРНМУТ 35 12 5 18 49-62 41 15 БЕРНЛИ 35 11 7 17 44-62 40 16 САУТГЕМПТОН 35 9 10 16 41-58 37 17 БРАЙТОН 35 9 7 19 32-54 34 18 КАРДИФФ СИТИ 35 9 4 22 30-65 31 19 ФУЛХЭМ 35 6 5 24 33-76 23 20 ХАДДЕРСФИЛД 35 3 5 27 20-69 14



Напомним, что ранее в среду матч чемпионата Голландии прервали из-за сильной грозы с молниями. Поединок "Зволле" – "Гронинген" был остановлен на 57-й минуте, встреча продолжится 29 апреля со счета 1:2.

А в чемпионате Украины сегодня был сыгран матч между нашими грандами – "украинское класико". Поединок 25-го тура Премьер-лиги "Динамо" – "Шахтер" завершился вничью – 0:0, причем на последних минутах встречи форвард гостей Жуниор Мораес не смог реализовать пенальти – его парировал голкипер киевлян Денис Бойко.

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