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Зинченко помог "МанСити" победить в дерби Манчестера и вернуться в лидеры Премьер-лиги

Сегодня, 00:27

Два гола "горожан" во втором тайме вывели команду Гвардиолы в лидеры за три тура до завершения чемпионата Англии

Александр Зинченко
Александр Зинченко. Фото: Reuters

Футболисты "Манчестер Сити" обыграли на выезде "Манчестер Юнайтед" в рамках перенесенного матча 31-го тура чемпионата Англии и снова вышли в лидеры Премьер-лиги. Дерби Манчестера состоялось в среду на стадионе "Олд Траффорд" и завершилось со счетом 2:0 в пользу "Сити". У победителей мячи во втором тайме забили Бернарду Силва (54-я минута) и Лерой Сане (66).

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл весь матч. В середине первого тайма Зинченко получил желтую карточку.

"Манчестер Сити" за три тура до конца чемпионата опережает "Ливерпуль" на одно очко – 89 против 88. "Манчестер Юнайтед" проиграл второй матч подряд и с 64 очками занимает шестую строчку.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 МАНЧЕСТЕР СИТИ35292489-2289
2 ЛИВЕРПУЛЬ35277179-2088
3 ТОТТЕНХЭМ352311165-3570
4 ЧЕЛСИ35207859-3867
5 АРСЕНАЛ35206969-4666
6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД35197963-5064
7 ВУЛВЕРХЭМПТОН351491244-4351
8 УОТФОРД351481350-5050
9 ЭВЕРТОН351471450-4449
10 ЛЕСТЕР351461548-4748
11 ВЕСТ ХЭМ351271644-5443
12 КРИСТАЛ ПЭЛАС351261743-4842
13 НЬЮКАСЛ351181635-4441
14 БОРНМУТ351251849-6241
15 БЕРНЛИ351171744-6240
16 САУТГЕМПТОН359101641-5837
17 БРАЙТОН35971932-5434
18 КАРДИФФ СИТИ35942230-6531
19 ФУЛХЭМ35652433-7623
20 ХАДДЕРСФИЛД35352720-6914


Напомним, что ранее в среду матч чемпионата Голландии прервали из-за сильной грозы с молниями. Поединок "Зволле" – "Гронинген" был остановлен на 57-й минуте, встреча продолжится 29 апреля со счета 1:2.

А в чемпионате Украины сегодня был сыгран матч между нашими грандами – "украинское класико". Поединок 25-го тура Премьер-лиги "Динамо" – "Шахтер" завершился вничью – 0:0, причем на последних минутах встречи форвард гостей Жуниор Мораес не смог реализовать пенальти – его парировал голкипер киевлян Денис Бойко.

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити

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Сегодня|Спорт

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