Зинченко попал в одну команду с Месси и Роналду
Украинского защитника включили в сборную недели в Лиге чемпионов. Это просто галактическая команда
Авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную недели в Лиге чемпионов по итогам заключительных матчей 1/8 финала. В состав этой звездной команды попал и левый защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко. Аналитики WhoScored поставили украинцу самую высокую оценку среди защитников за его игру против немецкого "Шальке" — 8.6.
В матче на "Этихад" против "Шальке", завершившимся рекордной для "Сити" победой в еврокубках, Зинченко отдал результативную передачу на Лероя Сане и уверенно сдерживал атаки немцев. При этом Александр совершил 104 касания мяча, сделал 84 точные передачи (95%), к которым добавил четыре отбора и три перехвата.
Кроме Зинченко в символическую сборную попали еще пять игроков "МанСити".
Символическая сборная недели ЛЧ по версии WhoScored
Голкипер: Эдерсон (Манчестер Сити)
Защитники: Кайл Уокер (Манчестер Сити), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Жерар Пике (Барселона), Александр Зинченко (Манчестер Сити)
Полузащитники: Лионель Месси (Барселона), Бернарду Силва, Илкай Гюндоган и Лерой Сане (все - Манчестер Сити)
Нападающие: Луис Суарес (Барселона) и Криштиану Роналду (Ювентус)
Как сообщалось ранее, шансы Зинченко выиграть Лигу чемпионов выше, чем у Месси и Роналду.
Также сообщалось, что Зинченко после разгрома "Шальке" превратился в Коноплянку.
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