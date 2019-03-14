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Зинченко попал в одну команду с Месси и Роналду

Сегодня, 19:08

Украинского защитника включили в сборную недели в Лиге чемпионов. Это просто галактическая команда

Невероятный Зинченко
Невероятный Зинченко. Фото: AFP
Зинченко попал в одну команду с Месси и Роналду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4ca/e8c/5c84cae8c6f72.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4ca/e8c/5c84cae8c6f72.png Футбол Украинского защитника включили в сборную недели в Лиге чемпионов. Это просто галактическая команда

Авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную недели в Лиге чемпионов по итогам заключительных матчей 1/8 финала. В состав этой звездной команды попал и левый защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко. Аналитики WhoScored поставили украинцу самую высокую оценку среди защитников за его игру против немецкого "Шальке" — 8.6.

В матче на "Этихад" против "Шальке", завершившимся рекордной для "Сити" победой в еврокубках, Зинченко отдал результативную передачу на Лероя Сане и уверенно сдерживал атаки немцев. При этом Александр совершил 104 касания мяча, сделал 84 точные передачи (95%), к которым добавил четыре отбора и три перехвата.

Кроме Зинченко в символическую сборную попали еще пять игроков "МанСити".

Символическая сборная недели ЛЧ по версии WhoScored

Голкипер: Эдерсон (Манчестер Сити)

Защитники: Кайл Уокер (Манчестер Сити), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Жерар Пике (Барселона), Александр Зинченко (Манчестер Сити)

Полузащитники: Лионель Месси (Барселона), Бернарду Силва, Илкай Гюндоган и Лерой Сане (все - Манчестер Сити)

Нападающие: Луис Суарес (Барселона) и Криштиану Роналду (Ювентус)

Как сообщалось ранее, шансы Зинченко выиграть Лигу чемпионов выше, чем у Месси и Роналду.

Также сообщалось, что Зинченко после разгрома "Шальке" превратился в Коноплянку.

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Тег Лига чемпионов, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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