Зинченко после феерического сезона отправился отдыхать в Москву
Украинец раньше играл в любительской лиге одного из районов Москвы
Полузащитник сборной Украины и английского Манчестер Сити" Александр Зинченко после завершения успешного сезона отправился в Россию. Футболист был замечен возле стадиона "Лужники" в Москве, где он фотографировался со всеми желающими. "я все еще не понял, что он делал там", – подписал снимок один из поклонников украинского игрока.
Напомним, что до заключения контракта с "Уфой" Зинченко поддерживал форму в любительской лиге Москвы. После сезона в "Уфе" украинец в 2016 году переехал в "Манчестер Сити".
В завершившемся сезоне Зинченко провел 29 матчей в составе "МанСити", забил один гол и сделал 5 результативных передач. Вместе с клубом он завоевал золотые медали чемпионата Англии, выиграл Кубок лиги и Кубок страны.
После недавней победы над Сербией (5:0) Александр Зинченко в прямом эфире поцеловал другую блондинку – бравшую у него интервью журналистку Владу Седан. А после игр отбора Евро-2020 вместе с Владой Зинченко укатил в отпуск, попутно запостив фото горячего поцелуя своей возлюбленной.
Как сообщалось ранее, быть ли свадьбе с Зинченко: сексуальная журналистка сделала заявление после поцелуя с футболистом в прямом эфире. "Девушка, которая делает выбор всю жизнь провести с футболистом, должна понимать, что это – как жена военного. Готова ли я выбрать себе такую судьбу? Я думаю, всему свое время", – заинтриговала Влада Седан.
Смотрите как Зинченко забивает за сборную Украины
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