Зинченко после разгрома "Шальке" превратился в Коноплянку

Украинский защитник "МанСити" посмеялся над разгромленным Конопой и ушел с поля в его футболке

Александр Зинченко в футболке Евгения Коноплянки. Фото: Instagram

Зинченко после разгрома "Шальке" превратился в Коноплянку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8c3/3b0/5c88c33b0cc32.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8c3/3b0/5c88c33b0cc32.png 2019-03-13T10:49:48+02:00 Футбол Украинский защитник "МанСити" посмеялся над разгромленным Конопой и ушел с поля в его футболке

После разгромной победы "Манчестер Сити" над "Шальке" в ответной игре 1/8 Лиги чемпионов (7:0) украинский вингер немцев Евгений Коноплянка покинул поле в форме "МанСити". А защитник "горожан" Александр Зинченко уходил в раздевалку в форме "Шальке". Партнеры по сборной Украины обменялись футболками. Причем на фото видно, как во время этого ритуала Зинченко посмеивается над Конопой.

Фото Getty

Как сообщалось, команда Зинченко унизила команду Коноплянки. Счет 7:0 стал рекордным в истории "Сити" в еврокубках. Тогда как для немецких клубов 0:7 – самое крупное поражение за время выступлений в Лиге чемпионов.

Александр Зинченко непосредственным образом поучаствовал в унижении "Шальке", отдав шикарнейший пас Лерою Сане, когда тот забивал третий мяч в ворота немцев.

"Зина, ты лучший украинский футболист", – посыпались комплименты в адрес Александра на его странице в Instagram. – "Отличное видение поля. Ничего лишнего – только команда", "Твой пас на Сане – это очень круто", "Саня, ты просто ураган!".

Тем не менее Зинченко не пожалел свою фартовую футболку, в которой поучаствовал в историческом матче, и отдал ее Коноплянке. Будет утешением для Евгения. Взамен Зине досталась футболка Конопы, разгромленного им в этот вечер. Получилось, Зинченко "перевоплотился" в Коноплянку. А заходя в подтрибунное помещение,Александр, уже по традиции, довольно показал язык.

Фото Instagram

Как сообщалось ранее, "Шальке" готовит распродажу: Коноплянка – в списке 11 игроков, кому "на выход".

Также сообщалось, что фаны "МанСити" признали Зинченко лучшим игроком месяца - украинец обошел бывшего зятя Марадоны.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зинченко после разгрома "Шальке" превратился в Коноплянку". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.