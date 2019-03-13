Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Зинченко после разгрома "Шальке" превратился в Коноплянку

Сегодня, 10:49

Украинский защитник "МанСити" посмеялся над разгромленным Конопой и ушел с поля в его футболке

Александр Зинченко в футболке Евгения Коноплянки
Александр Зинченко в футболке Евгения Коноплянки. Фото: Instagram
Зинченко после разгрома "Шальке" превратился в Коноплянку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8c3/3b0/5c88c33b0cc32.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8c3/3b0/5c88c33b0cc32.png Футбол Украинский защитник "МанСити" посмеялся над разгромленным Конопой и ушел с поля в его футболке

После разгромной победы "Манчестер Сити" над "Шальке" в ответной игре 1/8 Лиги чемпионов (7:0) украинский вингер немцев Евгений Коноплянка покинул поле в форме "МанСити". А защитник "горожан" Александр Зинченко уходил в раздевалку в форме "Шальке". Партнеры по сборной Украины обменялись футболками. Причем на фото видно, как во время этого ритуала Зинченко посмеивается над Конопой.

Фото Getty

Как сообщалось, команда Зинченко унизила команду Коноплянки. Счет 7:0 стал рекордным в истории "Сити" в еврокубках. Тогда как для немецких клубов 0:7 – самое крупное поражение за время выступлений в Лиге чемпионов. 

Александр Зинченко непосредственным образом поучаствовал в унижении "Шальке", отдав шикарнейший пас Лерою Сане, когда тот забивал третий мяч в ворота немцев.

"Зина, ты лучший украинский футболист", – посыпались комплименты в адрес Александра на его странице в Instagram. – "Отличное видение поля. Ничего лишнего – только команда", "Твой пас на Сане – это очень круто", "Саня, ты просто ураган!". 

Тем не менее Зинченко не пожалел свою фартовую футболку, в которой поучаствовал в историческом матче, и отдал ее Коноплянке. Будет утешением для Евгения. Взамен Зине досталась футболка Конопы, разгромленного им в этот вечер. Получилось, Зинченко "перевоплотился" в Коноплянку. А заходя в подтрибунное помещение,Александр, уже по традиции, довольно показал язык.

Фото Instagram

Как сообщалось ранее, "Шальке" готовит распродажу: Коноплянка – в списке 11 игроков, кому "на выход".

Также сообщалось, что фаны "МанСити" признали Зинченко лучшим игроком месяца - украинец обошел бывшего зятя Марадоны.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига чемпионов, Манчестер Сити, Евгений Коноплянка, Шальке, Александр Зинченко

Вы сейчас просматриваете новость " Зинченко после разгрома "Шальке" превратился в Коноплянку". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тренировка "МанСити": украинец Зинченко и тут – лучший!

7 марта, 21:22

Появились новые доказательства того, насколько крут украинский защитник "Манчестер Сити"

Легендарный английский форвард похвалил Александра Зинченко

4 марта, 17:51

Алан Ширер в восторге от игры украинца с "Борнмутом"

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Что есть, чтобы замедлить старение: звездная диета

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским

В России забили тревогу из-за Крымского моста

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Военкоматов в Украине больше не будет: чем их заменят?

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Загрузка...

"Островитянин" Дима Пидручный: что известно об украинце, сотворившем сенсацию на чемпионате мира

Вчера, 11:26

27-летний спортсмен родился в Тернопольской области, женат на коллеге по сборной, собирает значки и отрывается на рок-фестивалях

Российскую красавицу из UFC изуродовали во время боя

11 марта, 17:27

Яне Куницкой сломали нос, но она все равно победила Мерион Рено

Селезнев вспомнил переезд в Россию в разгар войны: "Иначе я не смог бы смотреть в глаза своей жене"

11 марта, 13:20

Бывший форвард сборной Украины заявил, что "кормил, кормит и будет кормить семью, пока не сдохнет"

"Шахтер" и "Динамо" громят соперников: результаты всех матчей 21 тура чемпионата Украины

10 марта, 20:40

"Шахтер" в Харькове уничтожил "Карпаты" и сделал подарок Фонсеке, а киевляне после 0:3 в Англии победили "Арсенал" 4:0

Усик открыл секрет: он хочет стать семинаристом

10 марта, 14:35

Чемпион мира по боксу рассказал будущим священникам, когда применять физическую силу

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению